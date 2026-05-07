Марко Рубио: Святейший Престол — это глобальная сила и важный партнер

В Вашингтоне государственный секретарь США Марко Рубио обозначил темы своего предстоящего визита в Ватикан и встречи с Папой Львом XIV, запланированной на четверг, 7 мая 2026 года.

На пресс-конференции Марко Рубио подчеркнул важность диалога со Святейшим Престолом. По его словам, этот визит планировался давно и не является реакцией на недавние критические заявления американского президента в адрес Папы Римского. Глава американской дипломатии отметил, что основное внимание будет уделено содержательным вопросам.

Среди основных тем для обсуждения Рубио назвал защиту свободы вероисповедания и проблему преследования христиан в мире. Он особо отметил ситуацию в Африке, где Церковь динамично развивается, но в то же время сталкивается с серьезными проблемами.

Еще одним важным моментом станет углубление сотрудничества с церковными гуманитарными организациями, в том числе в оказании помощи Кубе.

Отвечая на вопросы о критике со стороны Дональда Трампа в контексте иранской проблемы, госсекретарь подчеркнул, что администрация США категорически против ядерного оружия Ирана.

В свою очередь, сам Папа Римский во вторник, 5 мая 2026 года, опроверг заявления о якобы лояльном отношении Церкви к иранскому ядерному оружию, напомнив, что Св. Престол на протяжении многих лет последовательно выступает против любого ядерного арсенала.



Глобальная роль Святейшего Престола

Визит Рубио совпадает с первой годовщиной понтификата Льва XIV. Госсекретарь подчеркнул, что Ватикан — это не только религиозный центр, но и государство с глобальным присутствием. Именно поэтому Вашингтон традиционно поддерживает регулярный обмен мнениями со Святейшим Престолом.

В рамках визита Рубио в Рим также запланированы переговоры с государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином и представителями итальянского правительства — премьер-министром Джорджи Мелони и заместителем премьер-министра Антонио Таяни.



По материалам Vatican News