«Церковь живёт надеждой Царства Божьего». Катехизическое наставление Льва XIV на общей аудиенции 6 мая 2026 года (+ ФОТО)

В рамках общей аудиенции 6 мая Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений на тему документов Второго Ватиканского собора. Передаёт русская служба Vatican News

Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, Епископ Рима сказал:

Братья и сёстры, останавливаясь сегодня на части VII главы Конституции Второго Ватиканского собора о Церкви (Lumen gentium), поразмышляем об одной из её определяющих характеристик: эсхатологическом измерении. Церковь, по сути, шествует по истории земной, неизменно устремляясь к конечной цели – небесному отечеству. Этот аспект имеет ключевое значение, однако мы нередко пренебрегаем им или сводим к минимуму, поскольку слишком увлекаемся внешней стороной вещей, самыми практическими сторонами жизни христианской общины.

Церковь – это Народ Божий, странствующий в истории и имеющий конечной целью всего своего делания Царство Божие (ср. LG, 9). Сам Иисус положил начало Церкви, возвещая это Царство любви, правды и мира (см. LG, 5). Поэтому мы призваны созерцать общинное и вселенское измерение спасения во Христе и обращать взор к этому конечному горизонту, чтобы измерять и оценивать всё именно с этой точки зрения.

Церковь живёт в истории, служа пришествию в мир Царства Божьего. Она всегда и всем возвещает слова этого обетования, принимает его залог в совершении Таинств, особенно Евхаристии, воплощает и переживает его логику в отношениях любви и служения. Вместе с тем она осознает себя пространством и средством, где единение со Христом совершается «теснейшим образом» (LG, 48), признавая одновременно, что спасение может быть даровано Богом во Святом Духе даже за пределами её видимых границ.

В этом отношении конституция Lumen gentium делает важное утверждение: Церковь есть «всеобщее таинство спасения» (LG, 48), то есть знак и орудие той полноты жизни и мира, обещанной Богом. Это означает, что она не отождествляется целиком с Царством Божьим, но является его семенем и началом, ибо его исполнение будет даровано человечеству и вселенной лишь в конце времён. Потому верующие во Христа проходят через эту земную историю, где созревает добро, но где также присутствуют несправедливость и страдание, не предаваясь ни ложным мечтам, ни отчаянию; они живут, руководствуясь обетованием Того, «Кто творит всё новое» (Откр. 21,5).

Поэтому Церковь осуществляет свою миссию между «уже» – началом Царства Божьего в Иисусе – и «ещё не» окончательного исполнения, которое обещано и ожидается. Храня надежду, озаряющую путь, она также призвана ясно отвергать всё, что унижает человеческую жизнь и препятствует её развитию, становиться на сторону бедных, угнетённых, жертв насилия и войны, всех страждущих телом и духом (ср. Компендиум социального учения Церкви, 159).

Будучи знаком и таинством Царства, Церковь – это Народ Божий, странствующий по земле; исходя из окончательного обетования, он читает и истолковывает события истории в свете Евангелия, обличая зло во всех его проявлениях и возвещая словом и делом спасение, которое Христос желает принести всему человечеству, – Своё Царство правды, любви и мира. Поэтому Церковь возвещает не саму себя; напротив, всё в ней должно указывать на спасение во Христе.

В этой перспективе Церковь призвана со смирением признавать человеческую немощь и преходящий характер собственных институтов, которые, хотя и служат Царству Божию, всё же несут на себе мимолетный образ мира сего (см. LG, 48). Ни одно церковное учреждение не может быть возведено в абсолют; напротив, существуя в истории и времени, они призваны к непрестанному обращению, к обновлению своих форм и реформе структур, к постоянному возрождению отношений, чтобы действительно соответствовать своей миссии.

В свете Царства Божия следует понимать и связь между христианами, исполняющими свою миссию сегодня, и теми, кто уже завершил земной путь и пребывает в состоянии очищения или блаженства. Lumen gentium утверждает, что все христиане образуют одну Церковь, что существует общение и участие в духовных благах, основанное на единении всех верующих с Христом, братская забота между Церковью земной и Церковью небесной – то общение святых, которое особенно переживается в литургии (см. LG,49–51). Молясь за усопших и следуя по стопам тех, кто жили как ученики Иисуса, мы получаем поддержку на пути и укрепляем поклонение Богу: запечатлённые единым Духом и объединённые в одной литургии, вместе с теми, кто предварил нас в вере, мы восхваляем и прославляем Пресвятую Троицу.

Мы благодарны Отцам Собора за то, что они вновь напомнили об этом столь важном и прекрасном измерении христианства, и постараемся развить его в нашей жизни.