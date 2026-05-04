МОЛИТВА О ПРИЗВАНИЯХ

12 лет назад в газете «Кредо» была опубликована небольшая статья-воспоминание отца Петра Пытлованы (тогда — ректора католической семинарии, а ныне — пресс-секретаря Конференции католических епископов Центральной Азии) на тему о духовных призваниях. Сегодня мы также решили поделиться этим материалом.

Вспомогательный епископ Краковской епархии Рысь как-то рассказал одну историю:

«В бытность ректором краковской семинарии я проводил встречу для министрантов. Помню, как взял чашу для Мессы, которая некогда принадлежала о. Иоанну Марии Вианнею из Арса. Эта чаша была подарена нам Папой Иоанном Павлом II, передавший ее для семинарии через кардинала Франциска Махарского.

Я спросил ребят: “Как вы думаете, что будет с этой чашей через лет 5 или 10?”

В часовне наступила тишина.

Я немного выждал, а потом предложил два варианта ответа: первый – чашу отдадут в музей, так как новых священников не будет и она больше не пригодится; и второй – чаша станет паломником, то есть будет переходить из прихода в приход.

“Кто из вас сегодня готов продолжить дело благовествования Евангелия и кто продолжит служить Мессу именно так, как служил о. Иоанн Мария Вианней, и, прежде всего, там, где нет Церкви?”

Спустя год я получил несколько писем от министрантов, которые писали: “Я хочу взять на себя ответственность за веру и позаботиться о чаше Вианнея”. Некоторые из них впоследствии стали священниками…».

***

Похожие слова как-то сказал и отец Владислав Буковинский: «Господь знает, сколько нам лет и сколько у нас сил…, и направит после нас последователей, если этого захочет…». Однако в письме к своему знакомому он писал: «Работаю один, обязанностей все больше и больше, усталость влияет на дух… Здесь, как нигде, актуально слово Иисуса: «Жатвы много, а делателей мало…». Так велики нужды и так незначителен потенциал…».

Дорогие друзья о. Владислава Буковинского! Знаю, что вы лично и в молитвенных группах, созданных в разных приходах для заботы о призваниях, молитесь в каждый первый четверг месяца, а, возможно, и каждый день в тишине своего сердца. Давайте помолимся все вместе перед иконой Матери Призваний вашей молитвой или вот этой:

О, Иисусе, Добрый Пастырь, возбуди во всех приходских общинах призвания к священству, дьяконату, монашеству, к посвященной жизни мирян и к миссионерской деятельности, согласно нуждам всего мира, который Ты любишь и желаешь спасти. Поддерживай всех, посвятивших себя Богу. Направляй шаги тех, кто великодушно ответил на Твой призыв и готовится принять священство или принести обеты, основанные на евангельских советах.

Обрати Твой милостивый взор на полных готовности молодых людей и призови их следовать за Тобою. Мы вверяем эти важные проблемы, столь дорогие Твоему Сердцу, могущественному посредничеству Девы Марии – Матери и образца всех призваний. Молим Тебя, укрепи нашу веру в то, что Отец Небесный услышит нас, когда мы просим о том, о чем Ты Сам велел просить. Аминь.

(Св. Иоанн Павел II)



Когда мы видим, как ребята идут по пути к священству, а кто-то уже готовится к рукоположению — это радость для всех нас, это ответ Господа на наши молитвы, и, в тоже время, это причина для благодарения и усердной молитвы о тех, кто на пути, и о тех, кто слышит голос, но по разным причинам боится на него ответить.

И сегодня Иисус призывает, как и раньше, но молодые люди не всегда готовы сказать «ДА». Иногда в них говорит страх неопределенности, иногда они ощущают отсутствие поддержки со стороны близких, друзей и говорят себе: «Зачем?»

Поэтому нам нужно молиться, поститься и приносить духовные жертвы вместе с Марией, взывая: «Мария, Ты – Матерь и Царица священнического сана, выпроси для нас много святых священников…, чтобы нам не пришлось вновь услышать печальные слова, которые когда-то услышал о. Владислав Буковинский: “Сослали нас в эти степи… Забыли о нас… Никто о нас не вспоминает, только Вы, дорогой отец, к нам прибыли, ведь мы такие сироты…”».

Благодарю за труд всех священников, сестер, мирян, больных, каждого, кто хоть каплю или искорку молитвы возносит к Господу, молясь о призванных и призваниях.

С новой силой прошу объединиться в поддержании этого великого дела, чтобы просить о новых призваниях, которые будут продолжать нести ответственность за передачу дара веры после Вианнея и Буковинского, повторяя слова последнего: «Авва… Нас рукоположили не для того, чтобы мы жалели себя, а для того, чтобы, если будет необходимо, сумели душу свою отдать за паству Христову».





Священник

Пётр Пытлованы

Источник: «Кредо»