Митрополит Павел Пецци ушёл на покой — видеосюжет от портала Gaudete

2 мая 2026 года Папа Лев IV принял прошение об отставке, поданное архиепископом Павлом Пецци, митрополитом Архиепархии Божией Матери в Москве.

Подводя итоги неполных 19 лет служения монсеньора Павла Пецци во главе Архиепархии, портал GAUDETE в специальном сюжете Михаила Фатеева отмечает, что за время его управления кафедрой продолжилось возрождение Католической Церкви в России. Архиепископ возглавил первую евхаристическую процессию по центру Санкт-Петербурга в 2011 году, которая впоследствии стала ежегодной традицией. Были возведены новые храмы, в частности, церковь Святого Антония Чудотворца при монастыре конвентуальных францисканцев в Санкт-Петербурге, которую архиепископ освятил в сентябре 2013 года. В 2016 году архиепископ освятил отреставрированную церковь Святого Иоанна Крестителя в Пушкине (Ленинградская обл.). Владыка Павел находил общий язык с православными иерархами, представителями других конфессий, властями и общественными организациями. При нём была реорганизована и доведена до завершения епархиальная стадия процесса беатификации католических новомучеников России XX века.