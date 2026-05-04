Слово Папы Льва XIV перед чтением молитвы «Царица Небесная» в пятое воскресенье Пасхи. 3 мая 2026 г., площадь Святого Петра

В воскресенье 3 мая перед полуденной молитвой Regina Caeli Папа Лев XIV обратился к верующим с размышлением о евангельском отрывке от св. Иоанна, посвященном беседе Иисуса с учениками во время Тайной вечери. В пасхальное время слова Христа обретают свой полный смысл в свете Его Воскресения, превращая прежнее смятение апостолов в теплоту сердца и живую надежду.

Центральной темой речи Папы стало обетование Христа подготовить для Своих последователей место в доме Небесного Отца. Цитируя слова Спасителя «Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я», Лев XIV подчеркнул, что это откровение позволяет каждому человеку осознать: в Боге действительно есть место для всех. Этот опыт близости начался еще у берегов Иордана, когда первые ученики остановились в доме Иисуса, а теперь Господь говорит о «большом доме», где Сын Божий уподобляется слуге, который заботливо готовит комнаты для каждого брата и сестры. В этом небесном доме человек не просто гость, а тот, кого всегда ждали и наконец нашли.

Особое внимание Епископ Рима уделил контрасту между логикой «старого мира» и реальностью Царства Божия. Если в земной жизни внимание людей часто приковано к эксклюзивности и привилегиям, доступным лишь немногим, то в новом мире воскресшего Христа высшие ценности открыты для всех. Такая доступность не лишает эти ценности привлекательности, а, напротив, дарит подлинную радость, где «дух состязательности уступает место благодарности; радушие и открытость для всех делают бессмысленными любые претензии на эксклюзивность, а изобилие больше не влечет за собой неравенства». В то время как смерть угрожает стереть имя и память человека, в Боге личность обретает окончательную полноту и уникальность.

Святейший Отец призвал верующих прислушаться к призыву Иисуса: «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Именно вера освобождает сердца от тревожной погони за обладанием и престижем; она помогает преодолеть обманчивое стремление занять высокое положение ради подтверждения собственной значимости, поскольку каждый человек уже обладает бесконечной ценностью в Божественной тайне. Исполняя заповедь о взаимной любви, христиане предвосхищают небесную реальность на земле, открывая миру, что братство и мир являются истинным предназначением человечества.

В конце обращения Лев XIV призвал паломников молиться Пресвятой Деве Марии, Матери Церкви, дабы каждая христианская община становилась обителью, открытой для всех, внимательной к каждому человеку в его уникальности.



Источник: русская служба Vatican News