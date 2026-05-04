Папа почтил память журналистов, ставших жертвами войн и насилия

В полдень 3 мая, после чтения богородичной молитвы «Царица Небесная», Папа Лев XIV обратился к паломникам на площади Св. Петра с традиционным приветствием, посвященным началу месяца мая.

Епископ Рима отметил, что во всей Церкви в эти дни обновляется радость молитвы под покровительством Девы Марии, и призвал верующих вновь открыть для себя красоту Розария. Он сравнил нынешнее время с периодом между Вознесением Господним и Пятидесятницей, когда ученики пребывали в Сионской горнице в ожидании Святого Духа, подчеркнув, что «Пресвятая Дева была среди них, и её сердце хранило огонь, который оживлял молитву каждого». Святейший Отец вверил паломникам свои особые намерения, попросив молитв о единстве внутри Церкви и о мире на всей земле.

Отдельное внимание Папа уделил Всемирному дню свободы печати, отмечаемому под эгидой ЮНЕСКО. Он с горечью констатировал, что право на свободное выражение мнения сегодня часто нарушается – иногда открыто, а иногда завуалированно. Лев XIV призвал христиан молитвенно вспомнить многочисленных журналистов и репортеров, ставших жертвами войн и насилия во время исполнения своего профессионального долга.

Продолжая тему защиты человеческого достоинства, Святейший Отец приветствовал представителей ассоциации «Метер», которая на протяжении тридцати лет ведет борьбу против бича педофилии и насилия над несовершеннолетними. Папа поблагодарил членов организации за их многолетнее служение, отметив важность профилактики, умения быть рядом с жертвами, а также вовлечения в эту работу как церковного сообщества, так и гражданских институтов.

В конце встречи Лев XIV обратился к многочисленным группам молодежи и студентов из разных регионов Италии, пожелав всем доброго воскресенья.