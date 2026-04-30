О. Георгий Кромкин призвал поддержать популярное католическое интернет-СМИ и помочь в возрождении исторического храма в Н. Новгороде

Десять лет назад — в начале 2016 года — вышел первый новостной обзор «Вечерней католической газеты», ставший сегодня ежевечерним (почти) «продуктом» Информационной службы архиепархии Божией Матери в Москве. Как изначально охарактеризовало себя само издание, это «дайжест новостей на русскоязычном поле католической информации, где итоги дня представлены в ссылках на значимые материалы прошедших суток, рассказывающие о жизни Католической Церкви: это и «официоз» и материалы некатолических СМИ; также газета отражает и некоторые события из жизни других христианских и нехристианских общин, материалы правового характера, связанные с деятельностью религиозных организаций».

А ныне главный редактор этого ресурса о. Георгий Кромкин обратился к своим читателям со следующим открытым письмом:

Братья и сестры!

<…> Первый номер «Вечерней католической газеты» вышел 10 лет назад, 13 января 2016 года. Тогда я решил превратить своё личное хобби (мониторинг медиа) в конкретный продукт — регулярный обзор всего того, что опубликовано о Католической Церкви по-русски. Я благодарю архиепископа Павла за то, что на этом пути он придал проекту официальный статус — из частного дела он стал изданием Информационной службы епархии.

Проект удался. Мне нравится то, что я делаю. Я ценю востребованность ресурса епископами, священниками, сотнями (формально — семью тысячами) мирян.

Главное достоинство «Вечерней католической газеты» — постоянство. 10 лет в наше время — это почти динозавр.

Но это постоянство одного человека. Одного священника. А постоянство — дело непростое, оно часто — почти крест. То, что вы пробегаете глазами несколько минут — «производится» в течение 1,5 -2 часов, а иногда дольше. И так — несколько раз в неделю…

Надеюсь, что вы знаете, что в ноябре 2025 года в Нижнем Новгороде католической общине, в которой я — настоятель, возращено здание исторического храма. 30-летние молитвы и труды моего прихода принесли радостный итог. В мегаполисе, претендующем на статус третьей столицы России, бьющем все туристические рекорды и получающем десятки титулов и наград — смысловой доминантой одного из самых значимых исторических городских кварталов объявлен властями возрождающийся католический собор.

Мы гордимся. Мы молимся. Мы уже трудимся.

И у меня давно нет выходных. Приход живет пока без единой штатной единицы. Мы работаем на энтузиазме так называемых волонтеров.

Но храм так не строят. Нас ждут очевидные и необходимые административные решения.

Но уже сейчас, на этапе проектных работ (архитектурных и инженерно-строительных) мой приход несет колоссальную финансовую, административную, времязатратную и эмоциональную ношу.

Мы просим и будем просить о помощи всю католическую Россию. Такой храм — стройка века. Об этом я еще скажу не раз.

А сейчас я прошу о простом шаге — продолжить читать «Вечернюю католическую газету» и тем самым помогать моему приходу. На фоне колоссальной занятости — моей и моих помощников — единственным оправданием серьезных моих затрат сил и времени для дальнейшего выпуска «Вечерней католической газеты» станет ваша благодарность моему приходу за этот информационный продукт.

С 1 мая (День святого Иосифа — труженика) «Вечерняя католическая газета» становится изданием нижегородского католического прихода. И платным ресурсом. Формально — вы платите за информацию. Фактически — становитесь строителями Храма Божия.

Все полученные от вас денежные средства будут перечислены на приходской счет.

Спасибо Архиепископу Павлу за личную поддержку этой идеи и за то, что стал первым платным подписчиком. Спасибо — следующим! Даже если таковых будет немного — я убежден, что принял правильное решение.

Да — это вызов. Вызов всей поместной Церкви. Время «восстановления структур» за счет заграничных братьев по вере на самом деле давно окончилось. Пришло время благодарности.

Нижегородский приход зовет вас войти вместе в это время!

Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно поздравляет с нынешним юбилеем своих коллег – прежде всего автора и куратора этого интернет-издания о. Георгия Кромкина, а также всех, кто поддержал проект на этапе становления и продолжает поддерживать его сегодня, включая волонтеров, помогающих этому столь важному для поместной Церкви служению, и желает всем им обильного Божия благословения в продолжении плодотворных трудов на информационной ниве, где, по-прежнему, «жатвы много, а делателей мало».

Также нам хотелось бы поддержать отца Георгия и как настоятеля прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Нижнем Новгороде, которому в конце прошлого года было возвращено историческое здание храма. Поэтому мы решили опубликовать его совсем свежее интервью для Информационной службы Архиепархии, в котором он поделился с читателями рассказом от первого лица обо всем, что предшествовало этому радостному событию, о пути, который оно открыло для нижегородской общины, а также о том, как вся Россия может поучаствовать в предстоящей «стройке века».

«Станьте строителями Храма Божия».

Свящ. Георгий Кромкин – о возвращении исторического храма в Нижнем Новгороде, проекте и перспективах:



— Отец Георгий, возвращение исторического храма – итог долгого пути и многих усилий. Когда был сделан первый шаг в этом направлении?

— Нижегородские католики начали бороться за исторический храм достаточно давно, в 90-е годы, когда была возрождена католическая община. В 94-м году зарегистрировали приход, но еще до официальной регистрации католики молились, чтобы вернули то, что осталось от второго исторического храма, ибо первый был полностью разрушен. В те годы не получилось получить здание, хотя, казалось, мы были неимоверно близки.

В итоге, католики разместились в руинах бывшей конюшни, получив их сначала частично под первую часовню, а потом полностью, в достаточно короткое время восстановив здание в историческом облике и приспособив его для храмовых богослужебных целей.

Нынешний третий католический храм в истории Нижнего Новгорода открыт в январе 2000 года и мы им очень гордимся, тем более, что в 2017 году он был украшен подарком Папы Франциска – ставшей теперь единственной в России Ватиканской мозаикой. Тем не менее, последние годы показывали, что община неуклонно растёт, и ей становится тесно в пространствах. На Пасху, убрав какое-то число скамеек, используя второй этаж и радостно потолкавшись, можно было бы принять и такое положение дел. Но для занятия различных воскресных групп и множащихся духовных, молитвенных групп, уже просто не хватало помещений. Кто-то занимается в одной части храма, кто-то в другой, кто-то в одной комнате, кто-то в другой. Мы видели, что нам не хватает места.

Община на фоне своего действующего храма, 2026 г. (фото: «Католики в Нижнем Новгороде»)



— И городские власти пошли навстречу нуждам католической общины?

— Дружба с городом, которая стала особенно актуальной в последние годы, показала нам, что храм интересен для горожан, а мы живем в мегаполисе – в Нижнем Новгороде больше миллиона человек. Мы увидели, что на нас «есть спрос». Мы интересны в культурном смысле, в духовном смысле, в богословском смысле. И четыре года назад мы открыли духовную программу и поняли, что органные концерты тесны в таком пространстве, и лекции для горожан могли бы быть совершенно в другом месте, ведь не каждую лекцию прочтёшь в храмовых скамейках. Для такого русская традиция ещё не подготовлена. Для нее место молитвы – это место молитвы.

Мы видели, что вся наша работа как будто подсказывает, что нужно не просто молиться, а очень сильно бороться за исторический храм. Мы начали это через борьбу за красоту вокруг нас. Мы обеспокоились о территории вокруг, вывезли несчётное число самосвалов мусора, копившегося вокруг церкви в течение многих лет. Потом мы попросили власти убрать то, что здесь сгнило давным-давно: старые сараи, самопостроенные и неиспользуемые гаражи. И пространство постепенно, с поддержкой городских коммунальных служб, стало преображаться.

Помню, как пришел однажды глава района и сказал: «Отец Георгий, сколько к вам ходит туристов! Вы не будете против, если в какое-то очень короткое время, не мешая богослужебным циклам, мы вот эту вот площадку заасфальтируем?».

Нам не просто предлагали финансовую помощь, но ещё и беспокоились, чтобы это не мешало. Мы увидели проявление уважения к нам и включились в контакт с разными структурами – коммунальными, административными, культурными, туристическими, чтобы сформировать незаметно даже для самих нас в этом районе уникальное и привлекательное культурное пространство.

Параллельно городские власти переосмысливали историческую часть города и родилась удивительная идея так называемых «заповедных кварталов». В пешей доступности друг от друга власти выделили три исторических квартала: вокруг православной церкви «Трех Святителей», вокруг католической церкви и вокруг синагоги. Идея была в том, чтобы каждый квартал обустроить по принципу сохранения всего того, что дошло до наших дней, не допуская нового диссонансного строительства, а восстанавливая исторические дома.

– Как сложилась судьба этого проекта?

— Флагманским проектом, реализованным почти до конца, является Трехсвятский заповедный квартал. До нас ещё окончательно очередь не дошла, но сама идея существования трёх заповедных кварталов с религиозными доминантами воспринята очень по-доброму нижегородской общественностью. И вот, развивая концепцию этих трёх кварталов, зимой 2022 года власти своими усилиями организовали красивый Рождественский фестиваль в нашем Студеном квартале на Рождество по григорианскому календарю. 25 декабря в качестве почетного гостя на этот фестиваль был приглашен Архиепископ Павел Пецци.

Рядом с нашим храмом в небольшом сквере была установлена зимняя сцена, были размещены какие-то аттракционы для детей, киоски с горячими бубликами, напитками, концерт рождественских колядок, фестиваль вертепов. Ключевым моментом было обращение владыки Павла к собравшимся сотням горожан и к тем, кто курирует проект «заповедных кварталов» – к городским чиновникам, руководителям структуры по сохранению исторического наследия.

А после этого в библиотеке храма состоялась встреча с министром имущества Нижегородской области, который присутствовал на празднике с другими чиновниками. Именно на этой встрече Архиепископу Павлу сказали, что губернатор области хотел бы передать католикам исторический храм, а он – с благодарностью принял это предложение. Это было взаимное согласие, взаимное понимание того, что в историческом центре Нижнего Новгорода должен появиться красивый, знаковый, духовный, архитектурный объект – католический храм, задуманный таковым ещё в дореволюционное время.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о его истории.

– История храма трагична. Его строительство было задумано в трудное время, накануне Первой мировой войны. Мы понимаем, что тогда в этой части страны католиками были в основном поляки. Польша входила в состав Российской империи, так что это было естественно. Финансирование на строительство храма шло в основном оттуда, а война это финансирование прекратила.

На этом этапе храм немного изменил свой архитектурный проект. Но, тем не менее, в 1915 году был освящен и стал действующим. Он был конфискован властями весной 1929 года со всем другим церковным движимым и недвижимым имуществом. В сороковые годы он был радикально перестроен и превратился в трехэтажное офисное здание, о котором мы сейчас и говорим.

– И как проходил процесс его возвращения? Что происходило после разговора с представителями властей на Рождество?

– Путь от взаимного понимания, что католикам нужно вернуть здание, был непростым, но и сравнительно недолгим – три года. И в этом пути мы увидели, я бы сказал, чудесный союз с губернатором и с городскими властями. Кроме того, мы получили поддержку православного митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Еще восемь лет назад, когда я с ним познакомился как вновь прибывший настоятель, он советовал мне не бояться и просить возвращения достойного храма. Он удивлялся, как в современное время, имея много возможностей, можно ютиться в небольшом помещении, когда рядом стоит исторический храм. Мы получили очень существенную поддержку от него. Эта удивительная синергия по-прежнему, в хорошем смысле, не даёт мне покоя, потому что мы всегда надеемся на хорошее, на доброе, но когда получается больше, чем хорошее и доброе, это кажется просто удивительным, как будто такого быть не может. Здесь именно тот случай.

Возвращенное здание исторического храма (фото: «Католики в Нижнем Новгороде»)



– Как эти три года переживал приход?

– В эти три года, я бы не сказал борьбы, но усилий, очень серьёзных усилий по возвращению храма, мы продолжали развиваться и получали множество знаков, что идём по правильному пути. Приход продолжает расти. Мы понимаем, что нас очень много в Нижнем Новгороде – 10-12 тысяч католиков. Эту цифру мы считали по трём разным формулам, но я всё больше убеждаюсь, что, возможно, она не совсем точная, и на деле нас несколько больше.

Мы позиционируем себя как Церковь, открытая для всех. Мы никого не принуждаем принять веру, но приглашаем узнать, что такое Католическая Церковь, убедиться, что католики в Нижнем Новгороде – это не марсиане, а нижегородцы, россияне, которые сюда не приехали, они здесь родились, они такие либо с рождения, либо с осознанного решения. Это те, которые живут, трудятся, отдыхают в этом городе и, пусть в меру своих скромных возможностей, могут предложить добро, любовь, заботу не только к конкретным квадратным метрам, к конкретному кварталу, но и куда большему числу людей, приходящим к нам в гости.

Другое направление соучастия католической общины – это иностранцы, прежде всего, студенты. По инициативе местных властей в шаговой доступности от нас строится (и уже частично введен в эксплуатацию) университетский образовательный IT-комплекс нового поколения «Неймарк». Он привлекает немало иностранных студентов, которые не принадлежат в большинстве своем к титульному в России православию. И акцент на размещении студенческого города рядом с протестантским центром, синагогой, католическим храмом – уникальная идея, которой мы искренне радуемся.

Словом, за три года мы почувствовали добрый и поддерживающий взгляд властей, горожан, туристов, гостей. Мы видели много духовных знаков.

Параллельно, не первый год, не первое десятилетие, мы размышляем о возможной святости последнего советского настоятеля о. Антония Дземешкевича, мученика ГУЛАГа, расстрелянного в 1937 году. Мы его почитаем нашим небесным настоятелем. Все эти годы, силами энтузиаста и профессионала своего дела, Натальи Юрьевны Сергутиной, шла кропотливая работа по сбору информации об этом служителе Церкви. Я говорю сейчас об этом потому, что наши заботы о деле о. Антония и о возвращении храма шли рука об руку в эти годы. За всю современную историю нашего прихода так и не случилось приходского паломничества в Сандармох, где был расстрелян и покоится в общей безымянной могиле о. Антоний. Но вот в прошлом году, летом 2025 года, нам удалось совершить такое паломничество. Буквально на следующий день после возвращения из него группы наших прихожан мы получили долгожданное решение от нынешнего, теперь уже прежнего собственника исторического храма, что он не возражает против возвращения, в соответствии с законом, здания Католической Церкви.

Таких «совпадений» было немало. Поэтому мы видим процесс возвращения храма не как административный, бюрократический, даже не как предстоящее радостное архитектурное проектирование, но как духовный путь. Мы видим, что Бог поддерживает нас в этом деле и словно говорит: «Вы всё правильно делаете. Посмотрите: вот ваш шаг, а вот Мой! Вот ваш шаг, а вот Мой! Вот ваш маленький, а вот Мой большой. Вот вы начинаете молиться, а Я дарую вам вот такую благодать».

– Сейчас у ваших прихожан есть чувство, что возвращение храма – это ответ на их молитвы?

– Не буду лукавить, не все понимают то, что мы делаем. У некоторых прихожан есть тревога и желание «жить как прежде». Большинство же пребывает в нарастающей радости. Вот одна из старейших наших прихожанок сказала мне в первые же недели после возвращения: «Отец Георгий, мы с мужем каждый день молились о ключах, чтобы вам отдали ключи. Мы же все слышим, мы же за всем следим, каждый этап молитвой сопровождаем. И мы понимаем, что возвращение храма – это победа. Но как же будет трудно! Ведь нужны умы для архитектуры, нужны строители, нужны деньги. Ведь вы там один как священник. Нужны силы, нужно много времени, много помощников».

Я знаю, видимым образом тружусь я, трудятся молодые люди, крепкие профессионалы, которые сейчас призваны к этой работе по возрождению храма. Но огромное, если не первое дело, совершают молитвенники, молитвенницы, которые восприняли это как свою миссию. Когда умрем, возможно, мы увидим, что молитва именно этой прихожанки все и решила.

Или вот любопытная история последних лет. Три года назад к нам приехал новый прихожанин. Обустроился в Нижнем Новгороде, нашел работу, нашел жилье. Он искал работу в типографии и когда приехал по адресу в объявлении, оказалось, что это типография в нашем нынешнем историческом храме. Он удивился, что, оказывается, новая работа у него в одном шаге от нынешнего храма, устроился туда и работал в том числе в алтаре, где стояли типографские станки. И я сказал ему: «Дима, давай я тебе поручу интересную миссию. Вот, возьми горсть медальончиков с Девой Марией и в какие-то щелочки там засунь». Но там же люди всегда, и, если он это будет это делать открыто, надо объяснить, не все поймут, и Дима смущался. Но в какой-то день он увидел, что никто не мешает, набрался смелости и сделал это. Оказалось, что это был праздник освящения римских базилик Петра и Павла. Это маленький знак, но тоже важный. Бог словно говорит: «Дима, ты все правильно сделал. Не сразу получилось? Ну вот, к празднику получилось». Так что в последние годы там была молитва. Пусть и одного нашего прихожанина, но прямо там, внутри. Я еще пошутил: «Представляешь, вот ты вдруг захочешь пойти в семинарию, станешь священником, потом будешь там настоятелем и расскажешь эту историю». Кем станет Дима – священником, монахом, отцом семейства, – знает только Бог, но в историю храма он уже вошел.

Но есть и настоящие «молнии» с Небес, точные знаки. Письмо о согласии вернуть нам храм бывший собственник подписал в Торжество Успения Пресвятой Девы Марии, а это титул прежнего храма. Акт о передаче здания подписан в Память Введения во храм Пресвятой Борогодицы. А окончательная кадастровая регистрация права собственности выпала на Торжество Непорочного Зачатия… Таких совпадений не бывает!

Первая Месса с приходом в возвращенном историческом храме (фото: cathmos.ru / О. Дубягина)



– Что будет происходить дальше? Каковы должны быть действия прихода после юридического и фактического возвращения здания?

– Мы ввели здание в эксплуатацию, отказавшись от консервации. Здание получено нами брошенным, закрытым, пустым. И нужно было вернуть его к жизни. Оно должно жить, должно служить, должно уже сейчас быть местом молитвы. Помните, что ставшая рекордно-снежной зима — долго не начиналась. Это было для того, чтобы мы успели включить в здании отопление, оформив немало бумаг и разрешений. Я уверен – Бог отложил зиму ради нас. А потом — вывоз мусора, подключение воды, электричества, новые приборы учета, пожарная сигнализация, другие работы в большой последовательности административных процедур. Мы попытаемся ликвидировать течь крыши и попробуем сдать в краткосрочную аренду некоторые помещения.

Но еще в не подключенном к коммуникациям здании, в историческом пространстве алтаря, прошла первая Святая Месса — в здание вернулась молитва. Один раз в неделю служится Святая Месса, проходит Адорация, проходят молитвенные встречи.

В храме стартовала экскурсионная и выставочная программа – мы знакомим горожан и туристов с нашей историей и планами.

Мы определились с архитектурным проектом: должен быть реализован тот проект, который изначально планировался в десятых годах прошлого века. Архитектурное проектирование проведёт Антон Гликин из Санкт-Петербурга и сотрудники его бюро. Процесс займет несколько месяцев и его результат мы обнародуем.

Инженерно-строительное проектирование, которое пойдет «в союзе» с архитектурным – длительный, сложный, очень дорогой процесс. Предварительная оценка всего проектирования – 18 миллионов рублей. Проектирование началось и продлится не менее 1,5 лет. Но эти 1,5 года – не время ожидания, а время постоянного «бумажного» и коммуникативного труда, время множества встреч и согласований, время поиска необходимых и благоразумных решений, время работы настоящего «штаба», который сейчас формируется.

– Очевидно, что такой проект требует не только молитвенных усилий, но и значительных финансовых затрат, неподъемных для нижегородской католической общины самой по себе. Существуют ли способы для верующих из других городов и стран поддержать это строительство?

– Да, средства нужны очень солидные. И уже сейчас наш приход несет колоссальную финансовую, административную, времязатратную и эмоциональную ношу. Поэтому просим и будем просить о помощи всю католическую Россию. Такой храм – стройка века. Об этом я еще скажу не раз.

Уже сейчас есть один простой и конкретный шаг, которым каждый желающий может внести свой вклад. Многие российские католики знают о проекте «Вечерняя католическая газета» (ВКГ), который родился в январе 2016 года из моего личного хобби мониторинга медиа и затем, с одобрения Архиепископа, стал проектом Информационной службы Архиепархии.

Главное достоинство ВКГ – постоянство. 10 лет в наше время – это почти динозавр. Но это постоянство одного человека. Одного священника. А постоянство – дело непростое, часто – почти крест. То, что вы пробегаете глазами за несколько минут, «производится» в течение 1,5-2 часов, а иногда дольше. И так – несколько раз в неделю. Сегодня же на фоне колоссальной занятости – моей и моих помощников – единственным оправданием серьезных затрат сил и времени для дальнейшего выпуска ВКГ станет благодарность подписчиков за этот информационный продукт.

С одобрения владыки Павла с 1 мая «Вечерняя католическая газета» становится изданием нижегородского католического прихода. И платным ресурсом. Формально – вы платите за информацию. Фактически – становитесь строителями Храма Божия. Все полученные от вас денежные средства будут перечислены на приходской счет.

Спасибо Архиепископу Павлу за личную поддержку этой идеи и за то, что стал первым подписчиком. Спасибо – следующим! Даже если таковых будет немного, я убежден, что принял правильное решение.

Оформить многоуровневую платную подписку можно по инструкции, которая будет опубликована на страницах ВКГ ВКонтакте и в Телеграм.

Но есть и прямой способ финансовой поддержки. Всю информацию вы найдете на странице прихода ВКонтакте.

— Спасибо, отец Георгий! Мы сердечно поздравляем вас и ваших прихожан. Пусть этот исторический храм и процесс его восстановления созидают единство не только вашей общины, но и всей нашей поместной Церкви.



Материал подготовлен Ольгой Дубягиной и Анастасией Бозио

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

(На верхнем фото: Проект воссоздания исторического храма в Нижнем Новгороде)