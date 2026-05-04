Визит Владыки Штефана Липке в московскую общину византийского обряда (+ ФОТО)

В минувшее воскресенье, 3 мая 2026 г., в приходе блаженного Леонида Фёдорова при Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве состоялась архиерейское богослужение, которое возглавил протосинкелл Ординария для католиков византийского обряда на территории Российской Федерации епископ Штефан Липке SJ.

Наш приход основательно готовился к этому событию: мы обсудили, кто за что отвечает, приготовили церковную утварь и всё необходимое. Преосвященного Владыку прихожане торжественно встретили у Курии Архиепархии и далее все прошли в храм. Там мы преподнесли гостю в дар новое архиерейское облачение, в которое он и облачился.

На Божественной литургии присутствовало большое количество людей, и это особенно порадовало, так как, к сожалению, обычно на службах людей бывает меньше, чем хотелось бы. Византийский обряд в Католической Церкви, увы, пока распространён не так широко. Нынешняя служба была очень торжественной – в ней участвовали четыре священника и семь пономарей!

Особенно хочется отметить прекрасную молодёжь. В нашем приходе её даже больше, чем представителей старшего поколения. Именно молодые прихожане активно развивают наш византийский обряд в Католической Церкви. Что особенно важно, среди нас есть немало людей, которые планируют посвятить себя служению Богу в священническом сане. Также хотелось бы упомянуть, что в этот день до начала Литургии было совершено Таинство Крещения, и это не может не радовать.

По окончании службы мы сделали общее фото с епископом Штефаном, после чего продолжили общение с ним за трапезой. Наш приход искренне благодарен владыке за тёплую встречу и очень надеется, что такие встречи будут происходить чаще.

От себя мне хотелось бы также ещё раз сердечно поблагодарить Его Преосвященство за прекрасную службу. Для меня этот день был сугубо волнителен, так как, по сути, мы впервые встретились с ним «вживую». Хочется отметить важную вещь, о которой я размышлял после встречи. Первое, что я сразу заметил – насколько Владыка Штефан жизнерадостный человек: когда на него смотришь, то видишь, что он постоянно улыбается, разговаривает с людьми. Во время трапезы я задал вопрос: «Владыка, а сложно ли вообще быть епископом?» На что он ответил, что, конечно, это сложно: очень часто бывают проблемы со сном, постоянно приходится ездить, навещать другие приходы.

И тут мне вспомнились слова отца Василия, который поднял тост за владыку и сказал, что где епископ, там и Церковь. Эта мысль восходит к Игнатию Богоносцу и звучит так: «Где будет епископ, там должен быть и народ, так же как где Иисус Христос – там и Кафолическая Церковь». Эти слова мне напоминают всегда благодарить Бога за то, что Он привёл меня в Свою Католическую Церковь, а также благодарить за такого прекрасного епископа, который добровольно принимает страдания и огромный труд служения, и при этом является добрым и смиренным пастырем.



Свидетельство Фёдора, алтарника прихода блаж. Леонида Фёдорова

Фото Ольги Хруль