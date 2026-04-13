Катехитическая комиссия Преображенской епархии объявляет фотоконкурс «Приход в объективе»

Катехитическая комиссия Преображенской епархии в Новосибирске приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Приход в объективе».

Конкурс приурочен к юбилейным датам: 35-летию архиерейской хиротонии и 75-летию со дня рождения Правящего епископа Иосифа Верта, а также к 30-летию освящения Кафедрального собора Преображения Господня. Мероприятие проводится с целью отражения духовной жизни католических приходов через искусство фотографии.



🗂 Номинации конкурса:

— «Архитектура, ведущая к Богу»

— «Имя прихода в его образах»

— «Приход — это семья»



📅 Срок приёма работ: до 30 июня 2026 г.

Все подробности — в ПОЛОЖЕНИИ О КОНКУРСЕ

🏆По итогам конкурса лучшие фотографии будут опубликованы в епархиальном календаре на 2027 год, который победители получат в подарок, а также на сайте «Сибирской католической газеты».





Станьте частью истории — покажите свой приход таким, каким его видите вы, ведь иногда один кадр может сказать больше, чем тысячи слов!

Контактная информация:

с. Анастасия Сальникова, SJE



e-mail: katechezanow@gmail.com