Торжество Тела и Крови Христовых празднует тайну Евхаристии в столице Сибири (+ ФОТО)

В воскресенье, 7 июня 2026 года, Католическая Церковь в России отмечала торжество Пресвятых Тела и Крови Христовых.

Нынешнее празднование Corpus Christi в центре Преображенской епархии проходило в отсутствие Правящего и вспомогательного архиереев: епископ Иосиф Верт посещал в этот день приходы Академгородка и Бердска, а епископ Штефан Липке находился с пастырским визитом в Томске.

Святую Мессу в Кафедральном соборе Преображения Господня возглавил настоятель прихода о. Кшиштоф Корольчук, SJ.

В своей проповеди, произнесенной в середине праздничного богослужения, отец Кшиштоф обратил внимание верующих на то, что всем, кто считают себя христианами, необходимо осознанно подходить к значению сегодняшнего Торжества:

Посредством хлеба и вина Христос дарует нам Свои Тело и Кровь, оставляя христианам память о жертве Своей бесконечной любви. Благодаря этому хлебу и вину ученики имеют всё необходимое для шествия через историю, дабы каждый человек смог войти в Божье Царство. Мы преклоняемся перед Хлебом Жизни, которому Церковь не перестаёт изумляться, и это изумление становится пищей для созерцания, поклонения и памяти.

Евхаристическую тайну также выражают слова многих песен и гимнов, которые прозвучали в этот день. Например, секвенция перед Евангелием:

«Славословим, воспеваем ныне Тайну Божества:

Тайну Тела, Тайну Крови Искупителя Христа,

В мир принесшего с любовью жертву светлую Креста».

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По завершении Святой Мессы состоялась традиционная Евхаристическая процессия, которая в этом году была ограничена приходским двором кафедрального собора, где были устроены четыре алтаря для чтения отрывков из Евангелия, молитв и поклонений. В торжественной процессии верные публично прославили и исповедали реальное присутствие Иисуса Христа в Евхаристии.

Радостное шествие в процессии — это наша благодарность за весь тот путь, который Господь помог нам пройти через пустыни нашей бедности; за то, что Он помог нам выйти из рабских условий, питая нас Своей любовью через Таинство Своего Тела и Крови.



Главные моменты праздника иллюстрирует фоторепортаж нашего внештатного корреспондента Юлии Шулус: