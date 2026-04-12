Светлое Христово Воскресение у новосибирских католиков византийского обряда (+ ФОТО)

Ранним воскресным утром 12 апреля 2026 г. небольшая община католиков византийского обряда в Новосибирске собралась в крипте Кафедрального собора Преображения Господня для радостной встречи Святой Пасхи по юлианскому календарю. Сегодня этот главный праздник христианского мира отмечают греко-католики, братья православные, а также некоторые другие общины верующих во Христа Воскресшего.

Божественную Литургию свт. Иоанна Златоуста в приходе блаж. Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии возглавил Ординарий для католиков византийского обряда в Российской Федерации епископ Иосиф Верт, SJ. Его Преосвященству сослужили протосинкелл Ординария для католиков византийского обряда на территории России епископ Штефан Липке, SJ, и настоятель местного прихода священник-биритуалист Кшиштоф Корольчук, SJ. Пономарское послушание в алтаре нёс Глеб Паньков.

Праздничная служба включала в себя обязательное пение Канона, Стихир и Часов Святой Пасхи. На клиросе за литургическое пение отвечали Галина Алексеева и Надежда Скиба, которым помогали ещё двое певчих из числа юных прихожан.

Убранство часовни, чтения нараспев Апостола и Святого Евангелия, восточные песнопения, дружные молитвы верных – всё это создавало непередаваемое ощущение Светлого «Праздника праздников и Торжества из торжеств».

Кроме того, за богослужением было прочитано «Слово Огласительное во Святой и Светоносный день преславного и спасительного Христа Бога нашего Воскресения иже во Святых отца нашего Иоанна, Архиепископа Константинопольского, Златоустого»:

«Кто благочестив и Боголюбив — насладись ныне сим прекрасным и радостным торжеством! Кто слуга благоразумный — войди, радуясь, в радость Господа своего! Кто потрудился, постясь, — прими ныне динарий! Кто работал с первого часа — получи ныне заслуженную плату! Кто пришел после третьего часа — с благодарностью празднуй! Кто достиг только после шестого часа — нисколько не сомневайся, ибо и ничего не теряешь! Кто замедлил и до девятого часа — приступи без всякого сомнения и боязни! Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу — и тот не страшися своего промедления! Ибо щедр Домовладыка: принимает последнего, как и первого; ублажает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и трудившегося с первого часа; и последнего одаряет, и первому воздает достойное; и тому дает, и этому дарует; и деяние принимает, и намерение приветствует; и труд ценит, и расположение хвалит. Итак, все — все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние, примите награду; богатые и бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно почтите этот день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи голодным! Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости! Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не плачь о своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его плоти. Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних своих». Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в нем небо; взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал! Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь».

***

В завершение праздничного богослужения имел место чин освящения куличей, яиц и прочей пасхальной снеди.

А уже по окончании литургического действа состоялась и общая пасхальная трапеза, на которой ее участники в неформальной обстановке смогли продолжить свое общение, периодически приветствуя друг друга радостным возгласом:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Большой пасхальный фоторепортаж с места события — от с. Анастасии Сальниковой, SJE: