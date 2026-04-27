Молодежь из Лурдского прихода побывала с экскурсией в Католической семинарии «Мария — Царица Апостолов»

26 апреля, в воскресенье Доброго Пастыря, молодежь прихода Лурдской Божией Матери в Санкт-Петербурге посетила с экскурсией Католическую Высшую Духовную Семинарию «Мария — Царица Апостолов».

Семинаристы Кирилл Зимин и Дмитрий Калинкин рассказали ребятам об учебном процессе в Институте св. Иоанна Златоуста, формации в семинарии и повседневной жизни семинаристов. Экскурсоводы также показали гостям учебные классы, библиотеку, часовню и другие помещения.

Фото с места события — от Варвары Малякиной и Дмитрия Калинкина.



Источник: ВК-паблик «Католическая семинария в Санкт-Петербурге»