Послание Льва XIV на 63-й Всемирный день молитвы о призваниях (полный текст)

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ОТЦА ЛЬВА XIV

НА LXIII ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ О ПРИЗВАНИЯХ

IV воскресенье Пасхи, 26 апреля 2026 года

«Внутреннее открытие дара Божьего»

Дорогие братья и сёстры, дорогая молодёжь!

Ведомые и хранимые Воскресшим Иисусом, в IV воскресенье Пасхи, называемое «Воскресеньем Доброго Пастыря», мы отмечаем LXIII Всемирный день молитв о призваниях. Это время благодати, которое располагает к тому, чтобы поделиться некоторыми размышлениями о внутреннем измерении призвания, понимаемого как открытие бескорыстного Божьего дара, который расцветает в глубине сердца каждого из нас. Давайте же вместе пройдем путь поистине прекрасной жизни, которую показывает нам Пастырь!



Путь красоты

В Евангелии от Иоанна Иисус прямо называет Себя «добрым Пастырем» (ὁ ποιμὴν ὁ καλός) (Ин 10, 11). Это выражение означает пастыря совершенного, подлинного, достойного подражания, потому что Он готов отдать жизнь за Своих овец, тем самым являя любовь Бога. Это Пастырь, Который восхищает: тот, кто взирает на Него, открывает, что жизнь действительно прекрасна, если следовать за Ним. Чтобы познать эту красоту, недостаточно телесных глаз или эстетических критериев: необходимы созерцание и внутренняя глубина. Только тот, кто останавливается, слушает, молится и принимает Его взгляд, может с доверием сказать: «Уповаю — с Ним жизнь может быть по-настоящему прекрасной, я хочу идти путём этой красоты». И самое удивительное — то, что, становясь Его учениками, мы сами становимся «прекрасными» — Его красота преображает нас. Как пишет богослов Павел Флоренский, аскетика создаёт не «доброго» человека, а «прекрасного» [1]. Отличительной чертой святых — помимо доброты — является сияющая духовная красота, исходящая от тех, кто живёт во Христе. Таким образом, христианское призвание раскрывается во всей своей глубине: оно есть участие в жизни Христа, разделение Его миссии и сияние Его собственной красотой.

Это внутреннее передавание жизни, веры и смысла было также опытом святого Августина, который в третьей книге «Исповеди», раскрывая и исповедуя свои юношеские грехи и ошибки, говорит о Боге: «Ты был более внутренним во мне, чем то, что во мне было самым личным» [2]. За пределами самосознания он открывает красоту Божьего света, который ведёт его во тьме. Августин замечает присутствие Бога в самой глубине своей души, что ведёт к пониманию и переживанию значения заботы о внутреннем мире как пространстве отношений с Иисусом, как пути к переживанию в своей жизни красоты и благости Бога.

Эта связь строится на молитве и в тишине, и если она поддерживается, то открывает нас к возможности принять и переживать дар призвания, которое никогда не является приказом или заранее установленной схемой, к которой нужно лишь приспособиться, но является замыслом любви и счастья. Забота о внутреннем мире — именно с неё необходимо настойчиво заново начинать в пастырском служении призваниям и в постоянно обновляющемся усилии евангелизации.

В этом духе я приглашаю всех — семьи, приходы, монашеские общины, епископов, священников, диаконов, катехетов и катехистов, воспитателей и мирян — ко всё более активному участию в создании благоприятных условий, чтобы этот дар мог быть принят, укреплён, сохранён и сопровождён, чтобы он принёс обильный плод. Только когда наше окружение будет сиять живой верой, непрестанной молитвой и братским общением, Божье призвание сможет расцвести и созреть, становясь для каждого и для мира путём счастья и спасения. Отправляясь в путь, который указывает нам Иисус — Прекрасный Пастырь, будем учиться лучше познавать самих себя и глубже познавать Бога, Который нас призвал.



Взаимное познание

«Господь жизни знает нас и озаряет наши сердца Своим исполненным любви взглядом» [3]. Каждое призвание не может начаться без осознания и переживания Бога, Который есть Любовь (ср. 1 Ин 4, 16): Он знает нас досконально, сосчитал волосы на наших головах (ср. Мф 10, 30) и для каждого из нас предусмотрел уникальный путь святости и служения. Однако это познание всегда должно быть взаимным: мы призваны познавать Бога через молитву, слушание Слова Божьего, таинства, жизнь Церкви и дарение себя братьям и сёстрам. Подобно юному Самуилу, который ночью — возможно, неожиданно — услышал голос Господа и научился распознавать его с помощью Илия (ср. 1 Цар 3, 1–10), так и мы должны создавать пространство внутренней тишины, чтобы интуитивно распознать, что Господь хранит в Своём сердце для нашего счастья. Речь идёт не об абстрактном интеллектуальном знании и не об учёной эрудиции, но о личной встрече, которая преображает жизнь [4]. Бог обитает в нашем сердце: призвание — это сокровенный диалог с Тем, Кто нас призывает, и, несмотря на порой оглушающий шум мира, приглашает нас ответить с подлинной радостью и великодушием.

«Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas» — «Не уходи в мир, вернись к себе: во внутреннем человеке обитает истина» [5]. Святой Августин вновь напоминает нам, как важно учиться останавливаться и создавать пространство внутренней тишины, чтобы слушать голос Иисуса Христа.

Дорогие молодые люди, слушайте этот голос! Слушайте голос Господа, Который призывает вас к полноте жизни, осуществляемой через приумножение собственных талантов (ср. Мф 25, 14–30) и пригвождение ко славному Кресту Христа своих ограничений и слабостей. Поэтому останавливайтесь в евхаристическом поклонении; настойчиво размышляйте над Словом Божьим, чтобы жить им каждый день; активно и полно участвуйте в сакраментальной и церковной жизни. Так вы познаете Господа и в близости, истинной дружбы, откроете, как принести самого себя в дар на пути брака, священства, постоянного диаконата или в посвящённой жизни — монашеской или мирской: каждое призвание является великим даром для Церкви и для тех, кто принимает его с радостью.

Познание Господа означает прежде всего научиться доверять Ему и Его Провидению, которое щедро изливается в каждом призвании.



Доверие

Из познания рождается доверие — установка, рождающаяся из веры, необходимая как для принятия призвания, так и для пребывания в нём. Ведь жизнь оказывается постоянным вверением себя и доверием Господу, даже тогда, когда Его замыслы потрясают наши собственные планы.

Подумаем о святом Иосифе, который, несмотря на неожиданную тайну материнства Девы, доверяет Божьему откровению во сне и с послушным сердцем принимает Марию и Младенца (ср. Мф 1, 18–25; 2, 13–15). Иосиф из Назарета является образом полного доверия Божьему замыслу: он доверяет даже тогда, когда всё вокруг кажется тьмой и чем-то отрицательным, когда события, кажется, развиваются в направлении, противоположном ожидаемому. Он доверяет и вверяет себя, будучи уверенным в благости и верности Господа. «Во всех обстоятельствах своей жизни Иосиф умел произносить своё “fiat”, как Мария во время Благовещения и Иисус в Гефсиманском саду» [6].

Как научил нас Юбилей Надежды, необходимо хранить непоколебимое и стойкое доверие к обетованиям Бога, никогда не поддаваясь отчаянию, преодолевая страхи и неуверенность, будучи уверенными, что Воскресший есть Господь истории мира и нашей личной истории: Он не оставляет нас в самые тёмные часы, но приходит, чтобы Своим светом рассеять все наши мраки.

И именно благодаря свету и силе Его Духа — также через испытания и кризисы — мы можем видеть, как наше призвание созревает, всё более отражая красоту Того, Кто нас призвал, — красоту, состоящую из верности и доверия, несмотря на раны и падения.



Созревание

Призвание по своей сути не является статичной целью, но динамическим процессом созревания, поддерживаемым близостью с Господом: пребывать с Иисусом, позволять Святому Духу действовать в сердцах и жизненных обстоятельствах и заново осмысливать всё в свете полученного дара — это означает возрастать в призвании.

Подобно виноградной лозе и ветвям (ср. Ин 15, 1–8), всё наше существование должно опираться на прочную и необходимую связь с Господом, чтобы становиться всё более полным ответом на Его призыв — через испытания и необходимые «обрезания». «Местами», в которых наиболее ясно открывается воля Божья и переживается Его бесконечная любовь, часто становятся подлинные братские отношения, которые мы способны строить на протяжении своей жизни. Как же ценно иметь хорошего духовного наставника, который сопровождает нас в открытии и развитии нашего призвания! Как же важно различение и проверка в свете Святого Духа, чтобы наше призвание могло быть реализовано во всей своей красоте.

Итак, призвание не является чем-то, что приобретается мгновенно, чем-то «данным» раз и навсегда: скорее это путь, который развивается подобно человеческой жизни, в которой полученный дар — помимо того, что его нужно хранить — должен питаться ежедневными отношениями с Богом, чтобы он мог возрастать и приносить плод.

«Оно имеет великую ценность, потому что ставит всю нашу жизнь перед Богом, Который любит нас, и позволяет нам понять, что ничто не является плодом бессмысленного хаоса, но, напротив, всё может быть включено в процесс ответа Господу, Который имеет для нас прекрасный замысел» [7].

Дорогие братья и сёстры, дорогая молодёжь, призываю вас заботиться о личных отношениях с Богом через ежедневную молитву и размышление над Словом Божьим. Остановитесь, послушайте, доверьтесь: таким образом дар вашего призвания созреет, сделает вас счастливыми и принесет обильные плоды Церкви и миру.

Пусть Пресвятая Дева Мария, образец внутреннего принятия Божьего дара и наставница молитвенного слушания, всегда сопровождает вас на этом пути!



Из Ватикана, 16 марта 2026 года.

ЛЕВ XIV

[1] «Да и в самом деле, аскетика создает не «доброго» человека, а прекрасного, и отличительная особенность святых подвижников – вовсе не их «доброта», которая бывает и у плотских людей, даже у весьма грешных, а красота духовная, ослепительная красота лучезарной, светоносной личности, дебелому и плотскому человеку никак недоступная» (Павел Флоренский, Столп и утверждение истины, Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах).

[2] Св. Августин, Исповедь, III, 6, 11: CSEL 33, 53.

[3] Лев XIV, Апостольское послание Верность, порождающая будущее (8 декабря 2025 г.), 5.

[4] Бенедикт XVI, Энциклика Deus caritas est (25 декабря 2025 г.), 1.

[5] Св. Августин, Об истинной религии, XXXIX, 72: CCSL 32, 234.

[6] Франциск, Апостольское послание Patris corde (8 декабря 2020 г.), 3.

[7] Франциск, Постсинодальное апостольское послание Christus vivit (25 марта 2019 г.), 248.

Источник: vatican.va

Перевод: «Кредо»