Предмет «Духовно-нравственная культура России» введут с 2026/27 учебного года

Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) будет введен в 5-х классах со второго полугодия 2026/27 учебного года. С 2027/28 учебного года к нему добавятся 6-е и 7-е классы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

В ведомстве также уточнили, что для преподавания предмета школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями. Министерство просвещения направило в регионы методические письма о преподавании ДНК России.

Идет подготовка методических материалов. Параллельно продолжается работа над линейкой единых учебников по новой учебной дисциплине.