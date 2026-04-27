Папа – неопресвитерам: держите двери Церкви открытыми. Месса рукоположения в базилике Св. Петра

26 апреля, во Всемирный день молитвы о призваниях, Папа Лев XIV совершил в базилике Святого Петра торжественную Мессу рукоположения десяти священников, в которой приняли участие около пяти тысяч верующих, паломников, родных и близких новых пресвитеров. Передает русская служба Vatican News.

В свой проповеди Святейший Отец размышлял о евангельском образе Христа как «двери овец» (см. Ин 10,10), выделив три особых аспекта священнического служения. Первый: чем глубже союз с Христом, тем радикальнее принадлежность к всеобщей человечности; между небом и землёй нет противостояния, – в Иисусе они соединены навсегда. Священническое призвание – это особый, тонкий, трудный способ любить и, ещё более, позволить любить себя. Это делает из священника не только доброго пастыря, но и честного гражданина, зодчего мира и социальной дружбы.

Второй аспект – бесстрашие перед реальностью. Господь, подчеркнул Папа Римский, знает жестокость мира сего: «Своими словами Он вызывает формы физической, но прежде всего духовной агрессии». Тем не менее Он отдаёт Свою жизнь и опасность Его не останавливает.

Третий момент касается подлинного источника уверенности в служении: это не сан и не обязанности, а жизнь, смерть и воскресение Иисуса, история спасения, разделённая с народом. «То, что вы возвещаете и совершаете, защитит вас в трудных обстоятельствах и в трудные времена», – заверил Святейший Отец.

Лев XIV остановился на евангельском образе двери. Священник призван быть отражением терпения и благости Господа, Который не принуждает никого, кто подходит к порогу Церкви. Епископ Рима призвал новых священников выходить навстречу культуре, людям и жизни, не замыкаясь в приходских стенах.

«Сегодня, особенно там, где цифры, похоже, говорят об отдалении людей от Церкви, держите дверь открытой! Впускайте и будьте готовы выходить. Это ещё один секрет вашей жизни: вы – канал, а не фильтр».