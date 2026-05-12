В США скончался 102-летний епископ – ветеран Второй мировой войны

Католический епископ на покое и ветеран Второй мировой войны Рене Генри Грасида скончался 8 мая в городе Корпус-Кристи (штат Техас) в возрасте 102 лет, сообщает «Благовест-инфо».

Грасида родился в Новом Орлеане в 1923 году. Во время Второй мировой войны служил в ВВС США в Европе, совершил 32 боевых вылета – сначала в качестве хвостового стрелка, затем – бортинженера авиационной экспедиционной группы.

Летная карьера Грасиды на этом не закончилась – в одном из интервью он рассказал, что уже будучи епископом, получил лицензию пилота и облетал приходы своей епархии на самолете.

После войны изучал архитектуру в университете, несколько лет работал архитектором. В 1951 году вступил в бенедиктинский орден, в 1953-м принес первые и в 1956-м – вечные монашеские обеты. В 1958 году, во время учебы в семинарии св. Винсента в Латробе (штат Пенсильвания), был рукоположен во диакона, в следующем году – во священника.

В конце 1971 года Папа Павел VI назначил его вспомогательным епископом Майами. В 1972-м состоялась его епископская хиротония. В 1976-м Грасида стал первым епископом Пенсаколы-Талахасси (штат Флорида). В 1983 году Папа Иоанн Павел II поставил прелата во главе епархии Корпус-Кристи в Техасе. На этой кафедре он оставался до своего ухода на покой в 1997 году. До глубокой старости он оставался активным, увлекался рыбалкой и охотой.

В 2017 году епископ Грасида стал первым католическим епископом, подписавшим и опубликовавшим в своем блоге «Correctio filialis de haeresibus propagatis» («Сыновние замечания относительно распространения ересей») – открытое письмо с критикой Папы Франциска за ряд положений его апостольского обращения Amoris Laetitia. В частности, авторы текста считали недопустимым причащение второбрачных.

Прелат также был известен своей безоговорочной позицией в поддержку права на жизнь с момента зачатия. Он, например, заявлял, что сознательный католик не может голосовать за Обаму, поскольку тот отстаивает право на аборт.

Как отмечает EWTN, в последние годы епископ Грасида выступал со спорными высказываниями – в частности, он называл недействительной отставку Папы Бенедикта XVI.

Как сообщила епархия Корпус-Кристи, заупокойная месса по епископу Грасиде будет отслужена в церкви Пресвятой Крови Христовой 13 мая. Он будет погребен в соборе Тела Христова в Корпус-Кристи (название города переводится так «Тело Христово» – предположительно он был так назван, поскольку именно в праздник Тела Христова здесь впервые высадились испанские мореплаватели).