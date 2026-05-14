Папа Римский молится об упокоении кардинала Черрига

Папа Лев XIV выразил соболезнования в связи со смертью швейцарского кардинала Пауля Эмиля Черрига, многолетнего дипломата Св. Престола и бывшего апостольского нунция в ряде стран. 12 мая 79-летний иерарх скончался в Риме, сообщает Vatican News.

В телеграмме, адресованной родственникам почившего и епархии Сьона, Святейший Отец пишет, что с глубокой скорбью воспринял известие о кончине иерарха. Лев XIV с благодарностью вспоминает его «верное служение в качестве представителя Папы Римского в различных странах», а также его труды в ведомствах Святейшего Престола.

«Во всех порученных ему служениях новопреставленный кардинал действовал с великодушием, свидетельствуя о любви к Церкви и к Преемнику Петра. Я возношу пламенные молитвы за душу этого служителя Евангелия, дабы Господь принял его в незакатный свет».

Святейший Отец также вверяет усопшего иерарха заступничеству Пресвятой Девы Марии и преподаёт апостольское благословение всем, кого затронула его внезапная кончина.

После смерти кардинала Пауля Эмиля Черрига Коллегия кардиналов насчитывает 243 иерарха, из которых 118 избирателей и 124 – без права голоса на конклаве.