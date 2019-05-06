6 мая. Святой Георгий (Победоносец), мученик. Память

Георгий, прозванный Победоносцем (известен также как Георгий Каппадокийский или Георгий Лиддский) – весьма популярный в традиционном благочестии святой, мученик, принявший смерть за Христа во время гонений императора Диоклетиана в 303 или 304 году.

Житие св. Георгия называет его уроженцем города Лидды в Палестине с детства воспитанным в христианской вере. Он поступил на военную службу, где вскоре выдвинулся благодаря своему уму, храбрости и физической силе. К тому же в 20 лет он получил богатое наследство, так что в конце концов стал любимцем императора Диоклетиана и одним из видных офицеров его гвардии (или даже ее начальником). Но когда император объявил гонения на христиан, Георгий, проживавший в то время в императорской ставке в Никомидии (Малая Азия), раздал всё свое имущество бедным, а сам объявил себя христианином, после чего был арестован и подвергнут истязаниям.

Семь дней его подвергали самым невообразимым пыткам, но всякий раз раны на теле святого чудесным образом исцелялись и он оказывался невредимым. В это время он совершил несколько чудес, в частности, воскресил умершего человека и падшего вола, вследствие чего многие обратились в христианство. Георгия приговорили к смертной казни, а ночью ему явился Спаситель в золотом венце и сообщил своему верному исповеднику, что уже завтра он будет в раю. Тогда Георгий повелел своему слуге записать всё происшедшее и завещал перевезти свое тело в Палестину.

Наутро к Георгию пришел сам император Диоклетиан и еще раз предложил ему отречься от Христа. Георгий будто бы согласился, но для этого предложил отвести себя в храм Аполлона. Оказавшись в храме, он бросил вызов языческому божеству и осенил его статую крестным знамением. Тогда живший в ней бес признался, что он – падший ангел, а все идолы в капище сокрушились.

Разъяренные жрецы Аполлона принялись избивать святого, а императрица Александра, пораженная увиденным, напротив, обратилась ко Христу и, пав к ногам Георгия, стала просить прощения за мужа-тирана. Взбешенный император закричал: «Отсечь! Отсечь головы! Обоим отсечь!» И Григорий, помолившись в последний раз, со спокойной улыбкой пошел навстречу палачу. Вместе с ним была казнена и Александра Римская, которую Житие называет супругой императора Диоклетиана (хотя имя реальной супруги императора, известной по историческим источникам, было Приска).

Святой Георгий был похоронен, согласно своему завещанию, в городе Лидда (нынешний Лод в Израиле), и над его гробницей был воздвигнут храм его имени, который ныне находится в ведении православного Иерусалимского Патриархата.

Латинские варианты Жития св. Георгия первоначально были переводами с греческого, но со временем в них появились значительные отличия, в основном, в сторону преувеличения приписываемых святому подвигов. Так сообщается, что под влиянием чудес св. Георгия обратилось ко Христу 40 900 человек, а после казни Георгия и Александры император был испепелен огнем с неба. Вместе с ним были испепелены все идолы и жрецы.

Однако же самым известным чудом св. Георгия является его посмертная победа над змием (драконом). Этот змий опустошал землю языческого царя в Бейруте, требуя отдавать себе на съедение самых красивых девушек. Но когда жребий пал на царскую дочь, явился Георгий на белом коне, пронзил змея копьем, чем спас царевну от смерти. В итоге все жители той страны обратились в христианство.

Считается, что эту историю следует толковать символически и иносказательно. Царевна – это Церковь, а дракон – это язычество или же «змий древний», т.е. сатана (ср. Откр 12,2; 20,3).

Легендарный характер Жития св. Георгия признавался многими уже в древности. В частности, Папа Римский Геласий (конец V века) отвергал акты мученичества св. Георгия как еретическую фальсификацию и относил его к святым, которые более известны Богу, чем людям.

Некоторые параллели с Житием св. Георгия можно усмотреть в историческом свидетельстве Евсевия Кесарийского о безымянном мученике времен гонений Диоклетиана:

«Когда впервые был оглашен указ о церквах [Диоклетиана], некий человек самого высокого, по мирским представлениям, звания, движимый ревностью по Боге и побуждаемый горячей верой, схватил указ, прибитый в Никомидии в общественном месте, и разорвал его на куски как богохульный и нечестивейший. Это произошло, когда в городе находилось два властителя: один – самый старший – и другой, занимавший после него четвертую ступень в управлении. Этот человек, прославившийся таким образом, выдержал всё, что полагалось за такой поступок, сохраняя до последнего вздоха ясный ум и спокойствие».

Возможно, здесь перед нами – единственное историческое свидетельство о св. Георгии, если речь идет действительно о нем.

Тем не менее, культ св. Георгия приобрел огромнейшую популярность уже начиная с V века, а в дальнейшем только ширился. Некоторые историки указывают на его заместительный характер по отношению к культам популярных на Востоке умирающих и воскресающих божеств Таммуза и Диониса или же видят здесь сознательную деятельность пастырей Церкви, вытеснявших культом св. Георгия культ Диониса. Так, например, храмы в честь св. Георгия часто строились на месте капищ Диониса, а дни памяти святого отмечались в период так называемых дионисий.

Святой Георгий становится небесным покровителем рыцарства и вообще военного сословия, а также земледельцев (имя «Георгий» означает «земледелец»), пастухов, а кое-где – и путешественников.

Интересно, что Георгия почитают также мусульмане под именем Гиргиса, Джирджиса или аль-Хидра: он – один из главных некоранических персонажей, а исламская легенда о нем весьма напоминает греческий и латинский варианты.

Св. Георгий почитается главным небесным покровителем Грузии, «крест Св. Георгия» (прямой красный крест на белом фоне) представлен на флагах Великобритании и Англии, Грузии, на флаге и гербе Милана.

На Русь культ св. Георгия пришел сразу же после принятия христианства. Князь Ярослав Мудрый основал в Киеве и Новгороде монастыри во имя св. Георгия (Юрия) и повелел по всей Руси «творити праздник» св. Георгию 26 ноября. Русский народ почитал св. Георгия (Егория) как покровителя воинов, земледельцев и скотоводов. Дни его поминовения 23 апреля и 26 ноября (по старому стилю) были известны под именем «Юрьева дня». В весенний Юрьев день крестьяне в первый раз после зимы выгоняли скот на поля. Изображения св. Георгия издавна помещались на княжеских монетах и печатях. Позднее с именем св. Георгия были связаны знаки высшего воинского отличия: Георгиевский крест, Георгиевская медаль, Георгиевская ленточка.

Св. Георгий является также небесным покровителем Москвы (со времени Дмитрия Донского), поскольку этот город был основан тезоименитым ему князем Юрием Долгоруким. Всадник, поражающий копьем дракона, изображен на гербе Москвы и входит в состав герба Российской Федерации.

День памяти св. Георгия в Восточной и Западной Церкви – 23 апреля. Но по решению Конференции католических епископов Российской Федерации католики в России отмечают его 6 мая (23 апреля по Юлианскому календарю), вместе с православными братьями.