Лев XIV: астрономия как путь созерцания Бога

«Ночное небо — это сокровищница красоты, открытая всем — бедным и богатым, и в столь болезненно разделенном мире оно остается одним из последних источников по-настоящему всеобщей радости», — подчеркнул Лев XIV 11 мая на частной аудиенции Фонду Ватиканской обсерватории. Папа размышлял о связи между верой, наукой и созерцанием творения. Подробности передает русская служба Vatican News.

Папа напомнил, что 135 лет назад Лев XIII восстановил Ватиканскую обсерваторию, чтобы показать: Церковь и её пастыри не противятся подлинной науке, но принимают её, поддерживают и развивают. В те времена, отметил Святейший Отец, наука всё чаще преподносилась как источник истины в противовес религии, поэтому Церковь остро ощущала необходимость противостоять растущему убеждению, будто вера и наука являются врагами.

В настоящее время, отметил Папа, и наука, и религия сталкиваются уже с иной угрозой — отрицанием самой объективной истины. Многие отказываются признавать ответственность человека за сохранение планеты и за благополучие людей, особенно наиболее уязвимых, чья жизнь страдает от безответственной эксплуатации природы и человека.

В этом созерцании творения особое место принадлежит астрономии, подчеркнул Папа. Способность с изумлением смотреть на Солнце, Луну и звезды является даром, врученным каждому человеку независимо от его положения и жизненных обстоятельств. Созерцание неба помогает человеку увидеть собственные страхи и ограничения в свете безграничности Бога.

Вместе с тем Святейший Отец с сожалением констатировал, что и этот дар сегодня оказался под угрозой. С помощью образа, предложенного Папой Бенедиктом XVI, Лев XIV отметил, что человечество наполнило небеса искусственным светом, делая людей слепыми к свету, вложенному Богом в творение. Этот образ, по словам Папы, может служить отражением самого греха.

Епископ Рима выразил признательность Фонду Ватиканской обсерватории, при поддержке которого ватиканские ученые могут вести диалог как с широкой общественностью, так и с международным научным сообществом. Папа особо отметил образовательные инициативы обсерватории, позволяющие студентам из разных стран знакомиться с миром астрономии, а преподавателям католических школ и сотрудникам приходов участвовать в летних школах и научных программах.

Телескопы и лаборатории Ватиканской обсерватории, подчеркнул Святейший Отец, призваны стать пространством встречи человека с созерцанием славы Божьего творения.

В конце обращения Лев XIV напомнил, что христианство является религией Воплощения Бога. Священное Писание учит, что Господь открывает Себя человеку через сотворенный мир; Он настолько возлюбил творение, что послал в мир Своего Сына ради его спасения (ср. Ин 3,16). Поэтому стремление глубже понять происхождение и устройство Вселенной не противоречит вере, а отражает живущее в человеческом сердце стремление к Богу и поиску истины.



(На фото — Папа Лев XIV в Ватиканской обсерватории в годовщину высадки на Луну, 20.07.2025)