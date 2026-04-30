США: старейшей монахине в мире исполнилось 113 лет

Сестра Фрэнсис Доменичи Пискателла – старейшая монахиней в мире – отметила в конце апреля свой 113 день рождения. Сестра Фрэнсис родилась в Лонг-Айленде 20 апреля 1913 года, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на EWTN.

В возрасте двух лет в результате несчастного случая будущая монахиня часть левой руки, но это не помешало ей заниматься своим призванием. «Мне пришлось показать им, что тот факт, что у меня только одна рука, никоим образом не мешает мне», — рассказала она в интервью телеканалу Channel 7 Eyewitness News. «Никто никогда не был обязан мне помогать. Если кто-то и помогал кому-то другому, то это делала я».

В возрасте 17 лет она присоединилась к конгрегации Сестер св. Доминика в Амитвилле.

«Мой ум полностью сосредоточен на Боге. Он поддерживает меня всю мою жизнь, – говорит сестра Фрэнсис. – Бог каждому дает определенное число лет жизни, и мы стараемся их прожить. Свои годы я давно перестала считать. Никогда не думала, что доживу до такого возраста».

Из 94 лет, посвященных служению Церкви, 52 года сестра Фрэнсис отдала учительству: преподавала геометрию в одном из нью-йоркских колледжей.

На время жизни сестры Фрэнсис пришлись правления десяти Римских Пап, двадцати американских президентов, две мировые войны. После того, как в 2025 году в возрасте 116 лет скончалась бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, Книга Рекордов Гиннесса признала сестру Фрэнсис старейшей монахиней в мире.