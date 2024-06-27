В белорусском Витебске — новый настоятель общины иезуитов (+ ФОТО)

Во вторник 25 июня провинциал Общества Иисуса Збигнев Лечковский SJ сменил настоятеля иезуитской общины святого Андрея Боболи в Витебске. Подробности сообщает сайт Общество Иисуса — Иезуиты в России и СНГ.

Во время Святой Мессы, отслуженной в часовне общины, отец-провинциал поблагодарил нынешнего настоятеля Клеменса Верта SJ и зачитал указ о назначении Виктора Жука SJ новым настоятелем. В церемонии также принял участие Томаш Ортманн SJ, настоятель Российского региона Великопольско-Мазовецкой провинции, к которому принадлежит Витебская община.

За девять лет своего служения в Витебске отец Клеменс Верт успел, среди прочего, построить костел для нового прихода святого Владислава, попечение над которым поручил иезуитам местный епископ Олег Буткевич. Костел, в стенах которого также находится приходской дом и помещения монашеской общины, имеет в качестве своего покровителя святого Игнатия Лойолу. Ранее мы уже писали о том, что следующей миссией отца Клеменса станет Кыргызстан.

Отец Виктор Жук SJ родился в 1979 году в Пинске и поступил в новициат Общества Иисуса в Новосибирске в 2003 году, получив перед этим степень магистра по экономике. Затем продолжил обучение в Италии и США. В 2013 году получил посвящение во диаконы в Риме из рук кардинала Джанфранко Равази. Рукоположен в священники архиепископом Тадеушем Кондрусевичем в минском кафедральном соборе 14 августа 2014 года. Отец Виктор уже несколько лет является настоятелем иезуитского прихода в Витебске, дает Игнатианские реколлекции и отвечает за сайты jesuit.ru и jezuity.by. Два года назад он торжественно принес окончательные обеты в присутсвии провинциала о. Збигнева Лечковского SJ. Отец Виктор свободно разговаривает на белорусском, русском, польском, английском и итальянском языках.

После Святой Мессы уходящий настоятель приготовил для гостей из Польши и России вкусный обед. Затем иезуиты отправились с визитом к местному епископу, а также прогулялись по центральным улицам Витебска.