О. Клеменс Верт покидает Витебск (Беларусь), отправляясь с новой миссией в Бишкек (Кыргызстан)

В воскресенье, 23 июня, приход святого Владислава в белорусском Витебске попрощался с отцом Клеменсом Вертом SJ, который вскоре отправится на новое место служения — в Кыргызстан, сообщает сайт Общество Иисуса — Иезуиты в России и СНГ.

Священник-иезуит Клеменс Верт приехал в Витебск в 2015 году, с самого начала своего служения здесь он помогал епископу Олегу Буткевичу в организации работы епархиальной курии, а в дальнейшем выполнял функции эконома епархии. Он также является одним из основателей современной иезуитской общины в Витебске. Кульминацией его служения стало строительство церкви для прихода св. Владислава, носящей имя св. Игнатия Лойолы.

Прощание с миссионером произошло во время Святой Мессы, которую за собрата по ордену отслужил о. Виктор Жук SJ.

В проповеди отец Виктор пожелал отцу Клеменсу «в новых условиях нести в сердце тепло нашей благодарности Господу за все, что ты, дорогой отец и брат Клеменс, сделал для нас здесь, в Витебске, и прежде всего — за то, кем ты был для нас в своем скромном и деликатном стиле».

Чтобы поблагодарить о. Клеменса за его служение, прихожане подготовили ​​видеопрезентацию, в которой вспоминались самые важные и трогательные моменты его деятельности и жизни в Витебске. Видео было показано в конце Св. Мессы, после чего верующие обратились к священнику с благодарностью за его служение: «Мы благодарим вас за этот чудесный храм и за то время, которое вы провели с нами. Мы знаем, что у вас есть особая миссия на земле — возводить Храм Божий, и делать это из самых крепких материалов: доверия, уважения, мудрости, надежды, веры, любви. Пусть Бог укрепляет вас в вашей миссии, чтобы построенные вами храмы простояли века».

Отец Клеменс поблагодарил прихожан за добрые слова и поддержку: «Я здесь уже почти девять лет и не хочу уезжать, но костел уже построен, епископу я уже помог, чем мог, а Церкви в Кыргызстане нужна помощь, поэтому пора двигаться дальше. Я всегда был всем вам благодарен за поддержку, особенно когда вы собирали подписи, писали письма белорусским властям с просьбой о разрешении совершать богослужения и в других случаях. Мне приятно работать здесь, с вами», — поделился священник.

Прощание продолжилось в административной части костела, где прихожане еще раз поблагодарили о. Клеменса за службу и вручили ему несколько символических сувениров: памятный фотоальбом о витебском периоде жизни и служения; вышиванку с белорусским орнаментом; маленькую модель церкви св. Игнатия, напечатанную на 3D-принтере; каску с изображениями построенного костела в Витебске и проектом будущего костела в Бишкеке, а также со словами псалмов; торт с эмблемой Общества Иисуса и его девизом — Ad maiorem Dei gloriam («К вящей славе Божьей»).