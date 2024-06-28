Папа встретился с участниками Генерального капитула Конгрегации священников Святейшего Сердца Иисуса (+ ФОТО)

Утром 27 июня Папа Франциск встретился в Ватикане с участниками XXV Генерального капитула Конгрегации священников Святейшего Сердца Иисуса и в своей речи сослался на девиз их собрания: «Призванные к единству среди перемен: ‘Да уверует мир’» (Ин 17,21)». Этот посыл точно соответствует харизме конгрегации, соединяя духовный и апостольский аспекты. Передает русская служба Vatican News.

Священники Святейшего Сердца Иисуса призваны к единству, которое является Божьим даром, а не только собственной заслугой, отметил Папа. Основатель их конгрегации французский пресвитер Гюстав Деон учил собратьев видеть в единстве с Христом, в Его любви к Отцу и людям основной принцип и центр богопосвящённой жизни. Для достижения такого единства, подчеркнул Епископ Рима, важно уделять особое внимание Святым Таинствам, Слову Божьему и размышлению над ним, глубокой молитве, особенно поклонению: часовня должна быть самым посещаемым местом в их доме, местом тишины и созерцания, где Сердце Христа определяет ритм дней и разговоров.

«Без молитвы нельзя идти вперёд, нельзя устоять ни в монашеской жизни, ни в апостольстве! Без молитвы ничего не достичь».

Единство с Богом укрепляет благовестие, дарует покой, гармонию и энергию, особенно в нынешние непростые времена. Святейший Отец подчеркнул, как важно избегать сплетен, ибо они разрушают единство и наносят вред общинной жизни: порой следует просто «прикусить язык».

Второй аспект харизмы конгрегации – миссионерское служение в сложном мире, «который, похоже, потерял своё сердце». В этом контексте Папа процитировал о. Деона, который писал, что в распятой плоти Спасителя было написано слово «любовь». В этом и заключён секрет достоверного и эффективного благовестия, подчеркнул Папа: подобно Иисусу, нужно воплощать Божью любовь в конкретных действиях, настойчиво, дерзновенно, с бесконечной любовью к каждому брату и сестре, солидарно с Христом в Его стремлении искупить грехи всего человечества.

В конце встречи Епископ Рима поблагодарил священников за служение, призвал с щедростью продолжать свою миссию и преподал апостольское благословение.