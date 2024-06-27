В Литературном музее им. Даля в Москве открывается масштабная выставка к 150-летию Гилберта Кита Честертона

28 июня 2024 года в Доме И.С. Остроухова в Трубниках ГМИРЛИ им. В.И. Даля откроется масштабная выставка «Человек, который был Честертоном», приуроченная к 150-летию со дня рождения всемирно известного христианского писателя и мыслителя Гилберта Кита Честертона, информирует журнал «Фома».

Выставочный проект продолжает серию тематических проектов «Английская литература в Доме Ильи Остроухова» и предлагает посмотреть на историю творческих контактов и взаимных отражений зарубежных и отечественных авторов, сообщили в пресс-службе ГМИРЛИ им. В.И. Даля.

Основная цель этой выставки – показать творчество Г.К. Честертона во всем разнообразии жанров и манер, раскрыть его личность не только как автора детективов и романов, но как замечательного журналиста, художника-иллюстратора, литературного критика и, конечно же, выдающегося христианского мыслителя.

Стороженко С.А. Зарисовка персонажа. Государственный Камерный театр. «Человек,

который был Четвергом». 1924. © Театральный музей им. А.А. Бахрушина.

Изображение предоставлено пресс-службой ГМИРЛИ им. В.И. Даля



– Композиционная логика выставки заимствована у героев романа Честертона «Человек, который был Четвергом». В романе каждый из персонажей олицетворяет один день недели. Так же строится наша экспозиция выставки. Каждый из семи ее залов – отдельный аспект творчества Честертона: в понедельник он – журналист, во вторник – автор романов, а в пятницу – иллюстрирует книги и рисует карикатуры. Гости музея проживут целую неделю вместе с писателем и, надеемся, смогут лучше узнать и понять все его ипостаси, – пояснил куратор выставки Тимур Хайрулин.

Одним из центральных сюжетов является история знакомства отечественных авторов с произведениями Г.К. Честертона, ярким эпизодом которой стала театральная постановка 1923 года романа «Человек, который был Четвергом» в Камерном театре Александра Таирова.

Фото. Сцена. Государственный Камерный театр. «Человек, который был Четвергом». 1923. © Театральный музей им. А.А. Бахрушина. Предоставлено пресс-службой ГМИРЛИ им. В.И. Даля



Отдельный зал выставки посвящен детективам Г.К. Честертона. В частности, здесь представлены иллюстрации к историям об отце Брауне – работы современных художников Игоря Олейникова и Петра Любаева.

Посетители также смогут познакомиться с архивными материалами, связанными с историей переводов Натальи Трауберг, которая открыла Г.К. Честертона для российских читателей.

Графика Петра Любаева к детективным историям Г.К. Честертона.

Изображение предоставлено пресс-службой ГМИРЛИ им. В.И. Даля



В музее отметили, что экспозиция дает возможность перенестись из современной Москвы в Лондон ХХ века, погрузиться в особый, «честертоновский» мир парадоксов и загадок, а также раскрыть вместе с отцом Брауном парочку преступлений.

Партнерами выставки стали: Российская государственная библиотека, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Центральная научная библиотека Союза театральных деятелей РФ, Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. Щусева, Музей МХАТа.

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Выставка «Человек, который был Честертоном» будет работать с 28 июня по 20 октября 2024 года по адресу: г. Москва, Трубниковский пер., д. 17, стр. 1 (ст. м. «Смоленская», «Баррикадная»).