Послание Папы Франциска на Всемирный день молитвы о защите Божьего творения

1 сентября Католическая Церковь вместе с православными будет отмечать Всемирный день молитвы о защите Божьего творения. Этот день, установленный Папой Франциском в 2015 году, является частью широкой программы «Время творения» – молебнов и начинаний по защите общего дома. Передает русская служба Vatican News.

По этому случаю 27 июня Епископ Рима обнародовал специальное послание, в котором призвал человечество к обращению: необходимо признать катастрофические последствия войны и установить этические ограничения на развитие искусственного интеллекта.

В этом году тема Всемирного дня молитвы – «Надеяться и действовать вместе с творением». Забота об окружающей среде возложена на христиан в соответствии с заповедью Иисуса о любви, отмечает Папа Франциск, однако и творение, и человечество стали рабами и не могут выполнять своё предназначение: окружающая среда распадается из-за злоупотреблений человека. Но всё же спасение человечества во Христе является высочайшей надеждой и для творения, которое будет освобождено от тлена и обретёт свободу. Епископ Рима подчёркивает, что Святой Дух заботливо поддерживает общину верующих, постоянно направляя её путь: Он побуждает изменять образ жизни и противостоять деградации окружающей среды.

Святейший Отец призывает христиан жить с надеждой, свидетельствовать о любви и справедливости, стойко переносить испытания и стремиться к гармонии между людьми и природой. К сожалению, в нашем мире очень много зла, несправедливости, войн и разрушений: Вселенная жаждет заботы и возрождения. Папа отмечает, что человеческая сила, по сути, стала «неконтролируемой, она порождает чудовищ и обращается против нас самих», поэтому так важны этические ограничения на развитие искусственного интеллекта.

«Притязание на право владеть природой и господствовать над ней, манипулируя ею по собственному усмотрению, – подчёркивает Папа, – представляет собой форму идолопоклонства, прометеевскую версию человека, который, опьянённый своей технократической мощью, высокомерно ввергает землю в ‘неблагодатное’ состояние, лишённое Божьей благодати».

Епископ Рима подчёркивает, что защита творения является этическим и богословским вопросом, связанным с тайной человека и Бога. Верующие должны помнить о своей принадлежности к Богу и стремиться к святости, чтобы достичь перемен и полноты жизни: ведь на кону не только настоящее, но и грядущая вечность. В конце послания Папа Франциск выражает пожелание, чтобы жизнь верующих стала «песней любви к Богу, к человечеству, к творению и ради творения».