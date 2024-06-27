Во время реставрационных работ в базилике итальянского города Норча найдена фреска XV века (+ ФОТО)

Во время реставрационных работ в базилике итальянского города Норча (регион Перуджа, Умбрия) найдена фреска XV века, передает «Седмица» со ссылкой на итальянское информационное агентство ANSA.

Открытие было сделано во время реставрационных работ в базилике, руководителем которых является архитектор Ванесса Сквадрони из Управления археологии, изящных искусств и ландшафта Умбрии.

В результате был обнаружен целый изобразительный цикл фресок «Распятие и святые», относящийся ко второй половине XV века. Изображения оказались спрятаны за мебелью ризницы, разобранной для реставрации.

Сообщается, что к изучению найденных фресок уже подключились директор технического офиса архиепархии Сполето-Норча Симоне Десантис и историк искусства Джованни Лука Делогу.

В настоящее время фрески подвергаются консервации, поскольку впоследствии их решено отреставрировать.