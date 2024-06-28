Папа на аудиенции ROACO: Восточные Церкви обогащают вселенское общение (+ ФОТО)

Папа дал традиционную ежегодную аудиенцию ROACO — Объединению помощи Восточным Церквам, действующему при Департаменте по делам Восточных Церквей, — по случаю пленарного заседания этого органа. Передает русская служба Vatican News.

«Эти Церкви заслуживают любви, — подчеркнул Папа, говоря о наследии восточных католиков. – Они хранят уникальные традиции духовности и премудрости, и им есть что сказать о христианской жизни, о синодальности, о литургии; подумаем о древних Отцах, о соборах, о монашестве, — это бесценные сокровища для Церкви. Среди Восточных Церквей есть те, которые находятся в полном общении с Преемником Петра. Они обогащают вселенское общение величием своей истории и своей самобытностью».

Однако все это величие и красота сегодня изранены, продолжил Папа: Святая Земля, Украина, Сирия, Ливан, весь Ближний Восток, а также Кавказ и Тыграй стали ареной «военного варварства», перед лицом которого нельзя ограничиваться «речами и теориями, развивая геополитический анализ»: нужно «сделаться ближними и облегчить страдания наших восточных братьев и сестер».

Папа призвал ROACO продолжать поддерживать восточные католические Церкви, всегда ставя Евангелие выше личных интересов и разногласий. Помощь восточным католикам – это также дело евангелизации, отметил Папа:

«Семена, которые вы сеете в почве, зараженной ненавистью и войной, взойдут, я в этом уверен. Это будет пророчеством иного мира, который верит не в закон сильнейшего, а в силу мира без оружия».

Святейший Отец констатировал, что на Ближнем Востоке становится все меньше христиан, прежде всего из-за войны. Папа возобновил призыв к тем, кто подпитывает спираль насилия: «Остановитесь, потому что насилие никогда не приведет к миру!».

В особенности Папа Франциск упомянул об Украине, о которой он не прекращает молиться, дабы «открылись проблески мира для ее возлюбленного населения, были освобождены военнопленные и возвращены на родину дети».

«Продвижение мира и освобождение пленных (ср. Мф 5,9 и Лк 4,18) – это отличительные признаки христианской веры, которую нельзя сводить к инструменту власти».

Папа обратил внимание членов ROACO на «гуманитарную ситуацию эвакуированных в Карабахской области», поблагодарив организацию за помощь страждущим и в особенности выразив признательность Геворгу Сарояну, епископу Армянской Апостольской Церкви, за участие в аудиенции. Папа попросил его передать братское приветствие Его Святейшеству Гарегину II и всему народу Армении.

В конце своего обращения к гостям Папа отметил, что со сменой поколений постепенно теряется восточное духовное наследие, а ведь оно представляет собой бесценное богатство для всей Церкви. В связи с этим Святейший Отец поблагодарил латинские епархии за радушие по отношению к верующим восточных обрядов и за уважение их традиций.

«Прошу вас позаботиться о них, чтобы эти братья и сестры смогли беречь и развивать свои обряды. Прошу также Департамент работать над этим аспектом, в том числе посредством разработки принципов и норм, которые помогли бы латинским пастырям поддерживать восточных католиков в диаспоре».