Папа: служение ближнему – бескорыстный дар

В воскресенье 14 июня Папа Лев XIV обратился к верным с традиционным напутствием перед чтением молитвы Angelus. В основу его размышления легло евангельское повествование от Матфея (Мф 9,36-10,8), в котором Христос, видя изнурение множества людей, призывает учеников на жатву Господню.

Святейший Отец подчеркнул, что сегодняшнее Евангелие преподносит верующим «огромный подарок»: оно вовлекает каждого слушающего во внутренний взор Самого Иисуса, показывая, куда именно устремлено внимание Господа.

«Сын Божий, соделавшись нашим братом, смотрит на людей, взирает на человечество: Он видит угнетение, которое сокрушает, и насилие, лишающее сил. Он видит раны войн и пустоту потребительства. Замечает лица, превратившиеся в маски, семьи, разбитые злом, молодых людей, обольщенных ложными идеалами», – отметил Папа. Это созерцание человеческой немощи рождает в Христе не просто братскую близость, но деятельное сострадание и «волю к искуплению». Видя людей, подобных «овцам, не имеющим пастыря», Он берет на Себя заботу о них и, как Господин жатвы, высылает делателей на поле мира. Их задача – нести Божие утешение туда, где царит нищета, скорбь и недоверие.

Епископ Рима обратил внимание на то, что Евангелие приводит имена первых двенадцати «делателей», ставших апостолами и миссионерами. Для Церкви особенно важен факт, что этот список открывает Симон, называемый Петром, а закрывает Иуда Искариот:

«Это напоминает о том, что можно следовать за Иисусом и предать Его, но Евангелие для всех остается живым и истинным словом».

Благая весть, проходящая сквозь века, остается неизменно молодой, свежей, неувядающей и несущей освобождение. Провозглашая, что «приблизилось Царство Небесное» (Мф 10,7), Церковь возвещает близость Бога к каждому человеку и к любому народу. Когда это Слово не просто звучит, но воплощается на практике, «зло рушится, как прекратившаяся болезнь, как ночь, уступающая рассвету, как смерть, побежденная Воскресшим».

Святейший Отец указал, что именно любящий взгляд Иисуса преображает реальность, давая жизнь новому народу – Церкви, призванной продолжать апостольскую миссию. Главным принципом этого служения Папа назвал абсолютную бескорыстность, приводя заповедь Христа: «Даром получили, даром давайте» (Мф 10,8).

«Дар Иисуса совершенно безвозмезден, ибо его ценность превосходит любую меру: его невозможно заслужить или “купить”. Эта благодать – прекрасное имя милосердия Божьего, которое достигает нас повсюду, чтобы привести к Господу».

Лев XIV напомнил, что задача евангелизации напрямую проистекает из Божьего дара, который во Христе становится прощением для мира, служением самым малым и бедным, а также обязательством в созидании справедливости.

В конце обращения Папа призвал верующих просить заступничества Пресвятой Девы Марии, дабы с радостью и мужеством отвечать на миссионерский призыв Христа.



Источник: русская служба Vatican News