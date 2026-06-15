Послание Льва XIV на Всемирный день бедных в 2026 году

Папа Лев XIV обнародовал Послание на X Всемирный день бедных, который будет отмечаться 15 ноября.

Лейтмотивом документа стали слова Псалма: «Господь – упование нищего» (Пс 13,6). Святейший Отец призывает Церковь вновь обратиться к Слову Божьему и заново осознать место бедных в её жизни. Папа напоминает о разрушении Иерусалимского храма, когда народ почувствовал себя лишённым Божьего присутствия: и сегодня мир страдает от несправедливости, порождённой коррупцией и утратой веры. Первыми жертвами становятся бедные, и логика отчуждения, по словам Псалма, «поглощает народ Божий, как едят хлеб» (см. Пс 13,4).

Цифровая среда лишь усиливает предрассудки и сгущает завесу равнодушия вокруг нужд неимущих; им остаётся обращать вопль к Богу с уверенностью, что Он верен, милосерден, что Он услышит их мольбу. Найти прибежище в Боге – значит обрести защиту, какую не могут дать сильные мира сего. При этом, подчёркивает Лев XIV, именно бедный человек, живущий самым необходимым, способен глубже других распознать главное: будучи похожим на Христа, он узнаёт в Господе своё прибежище, и даже когда обстоятельства говорят об ином, он обитает под покровом Всевышнего.

Центром Божьего ответа на человеческую нужду становится Иисус Христос, человек, пришедший на землю. В послушании Отцу Он нисходит до самой глубины, где находятся последние, и обращается ко всем: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Мф 11,28). В Сыне Своём Бог не только защищает человека, но и разделяет человеческую бедность до самой крестной смерти.

Нищие наших дней, продолжает Папа, – это забытые и отвергнутые, лишённые не только хлеба, но и слова, и даже собственного лица. Встретить Христа они должны прежде всего в христианах: именно в Своём Теле, Церкви, Господь предлагает хлеб и дружбу, называет каждого по имени и возвращает присущее человеку достоинство. Перед теми, кто лишён дома, работы, образования и здоровья, открывается новый путь, на котором они делятся друг с другом, отражая Царство Божье (см. Мф 5,3), – в противовес одержимости тех, кто копит богатство лишь для себя. Поэтому христианские общины не могут оставаться безразличными к забытым всеми. Господь являет особую любовь к бедным, и если Церковь хочет быть Христовой, она должна быть Церковью евангельских Заповедей блаженства и идти в бедности рядом с неимущими.

В послании звучит призыв к глубокому испытанию совести: умеют ли верующие замечать нищих, слушать их, называть их по имени с Божественной нежностью и пробуждать в них стремление к справедливости? Христиане призваны не только искать прибежища в Боге, но и становиться приютом для других.

Упоминая св. Франциска Ассизского, Папа выражает надежду, что Всемирный день бедных станет для Церкви шансом вновь увидеть лица нуждающихся в своих общинах, и обращается с молитвой к Пресвятой Деве: в распятой плоти Сына она узрела любовь Бога, Который «алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем» (Лк 1,53).



Источник: русская служба Vatican News