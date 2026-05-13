«Пресвятая Дева Мария учит Церковь вере и любви». Катехизическое наставление Льва XIV на общей аудиенции 13 мая 2026 года (+ ФОТО)

13 мая, в день литургической памяти Пресвятой Девы Марии Фатимской, Папа Лев XIV провёл общую аудиенцию на площади Св. Петра, начав её с молитвы у памятной таблички на месте покушения на Иоанна Павла II. Именно здесь 13 мая 1981 года во время общей аудиенции прозвучали выстрелы, едва не стоившие жизни польскому Папе, который позднее не раз говорил, что был спасён заступничеством Пресвятой Богородицы.

Продолжая цикл катехизических наставлений о Втором Ватиканском соборе, Епископ Рима обратился к заключительной главе догматической конституции Lumen gentium, посвящённой Деве Марии.

Собор называет Богородицу «наипревосходнейшим и совершенно особым членом Церкви» (LG 53), высшим образцом её веры и любви. В Марии Церковь видит собственное призвание – быть послушной Слову Божию и открытой деянию Святого Духа. Приняв в вере и любви тайну Воплощения, Богородица стала совершенным образом того, к чему призван весь Народ Божий.

Святейший Отец подчеркнул, что Матерь Иисуса – не только пример веры, но и Матерь Церкви. В ней христиане узнают ту, которая слышит, хранит и любит своих детей. По словам Папы, в образе Богородицы соединяются история и тайна спасения: юная дочь Израиля стала «женской иконой Тайны», в которой раскрывается спасительный замысел Божий о человечестве.

Ссылаясь на соборное учительство, Лев XIV остановился на роли Марии в деле искупления. Единственным Посредником спасения является Христос, тогда как миссия Богородицы никогда не затмевает Его служения, но являет силу Божьей благодати. Через веру, надежду и любовь Мария особым образом сотрудничала с делом Спасителя и потому стала Матерью в порядке благодати.

«В Матери Господней Церковь созерцает свою собственную тайну не только потому, что находит в ней образец девственной веры, материнской любви и брачного завета, к которому она призвана, но и прежде всего потому, что узнаёт в ней собственный архетип, идеальный образ своего призвания».

Папа призвал верующих задуматься о качестве своей жизни в Церкви: живём ли мы в ней со смиренной и действенной верой? Признаём ли в ней общину завета, дарованную Богом для ответа на Его безграничную любовь? Чувствуем ли себя живой частью Церкви, послушной поставленным пастырям? Взираем ли мы на Марию как на совершенный образец и Матерь Церкви, чьё заступничество помогает нам оставаться верными учениками Христа?

В конце наставления Лев XIV призвал верующих просить Святого Духа о даре глубокой любви к Святой Матери Церкви и вверить это прошение ходатайству Пресвятой Девы.



Источник: русская служба Vatican News