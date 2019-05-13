13 мая. Пресвятая Дева Мария Фатимская. Память

С давних времен месяц май – самый теплый и ласковый из весенних месяцев – посвящается Пресвятой Богородице. В это время в Ее честь совершаются особые майские богослужения (они начали развиваться с XVII века, а стали общепринятыми в XIX). На май приходится и память явлений Девы Марии близ португальского местечка Фатима, 100-летний юбилей которых мы недавно отмечали. Связанное с этими явлениями откровение оказало воздействие на религиозную жизнь во всём мире и имеет особое отношение к России.

Около полудня, 13 мая 1917 г., Матерь Божия впервые явилась троим пастушкам – Лусии, Жасинте и Франсишку, гнавшим на пастбище стадо овец по поросшей дубами и оливками долине, которую местные жители называли Кова-да-Ирия. Пресвятая Дева попросила детей приходить на то же место 13-го числа каждого месяца. Переданное через них послание содержало призыв к покаянию за ежедневно совершаемые грехи, к чтению святого Розария в том же намерении и к посвящению мира Ее Непорочному Сердцу. При каждом очередном посещении Сладчайшая Дева настаивала на ежедневном чтении Розария. Она также научила детей словам молитвы, которую следовало повторять всякий раз, посвящая Богу свои добрые дела и акты добровольного воздержания: О Иисус!… ради любви Твоей, обращения грешников и оскорблений, нанесенных Непорочному Сердцу Марии.

В августе Пресвятая Богородица пообещала подтвердить действительность Своих явлений видимым знамением. Пречистая постоянно призывала детей молиться об обращении грешников, посвящать в этом намерении добрые дела и читать Розарий. 13 октября, во время последнего из Фатимских явлений, имело место чудо – так называемая «пляска солнца». Свидетелями происходящего были десятки тысяч человек, специально собравшихся в Кова-да-Ирия; необычный феномен можно было наблюдать за много километров от эпицентра событий. Пресвятая Дева назвала Себя тогда Царицей Розария, а потом добавила: «Необходимо, чтобы люди исправились, чтобы они каялись в своих грехах… Чтобы они больше не оскорбляли нашего Господа, Которым и так пренебрегают безмерно».

Дева Мария также сообщила 10-летней Лусии душ Сантуш три так называемых «тайны» или «секрета». Второй из них, возвещенный 13 июля, носил характер пророчества. Богородица говорила о скором окончании Первой мировой войны, начале новой войны, если люди не покаются, и об исключительном значении событий в России для XX века:

«Вы видели ад, куда отправляются души бедных грешников. Чтобы спасти их, Бог хочет установить в мире почитание Моего Пренепорочного Сердца. Если то, что я вам скажу, будет исполнено, много душ будет спасено и настанет мирное время. Война скоро закончится. Но если люди не перестанут оскорблять Бога, начнется куда более худшая война при следующем Папе. Когда вы увидите ночь, озаренную необычным светом, знайте, что это великий знак Божий того, что Бог готов наказать мир за злодеяния посредством войны, голода, и гонений на Церковь и Святейшего Отца [Ред.: Необычное северное сияние и в самом деле наблюдалось во многих странах Европы и ряде регионов Северной Америки в ночь с 24 на 25 января 1938 г.]. Чтобы предотвратить это, я пришла просить о посвящении России моему Пренепорочному Сердцу и о причащении в удовлетворение за грехи в первую субботу месяца. Если мои просьбы будут услышаны, Россия обратится и настанет мирное время. Если нет, то она распространит свои ошибки по всему миру, вызывая войны и гонения на Церковь. Добрые будут мучимы, Святейший Отец будет много страдать, некоторые народы будут уничтожены. В конце концов, Моё Пренепорочное Сердце восторжествует. Святейший Отец посвятит Россию мне, и она обратится, и некое мирное время будет даровано миру».

Папа Пий XII, в свое время рукоположенный в епископы именно 13 мая 1917 г., т.е. в первый день Фатимских явлений, 31 октября 1942 г. посвятил Непорочному Сердцу Марии всё человечество, а в первую очередь, «те народы, о которых Богородица Фатимская особым образом вспоминала». Иоанн Павел II, посетив Фатиму в 1982 г., чтобы поблагодарить Богородицу за чудесное спасение во время покушения Али Агджи на его жизнь (покушение имело место опять-таки 13 мая в 1981 г.), пожелал обновить это посвящение, и сделал это словами следующей молитвы: «О, Матерь людей и целых народов! Ты, Кому ведомы их скорби и надежды, Ты, Чье материнское сердце столь чувствительно ко всем перипетиям борьбы между добром и злом, между светом и тьмой, разворачивающейся в современном мире, услышь нашу мольбу, обращенную в Святом Духе к сокровенным глубинам Твоего Сердца, и прими под Твой покров любви, покров Матери и Рабы Господней, весь человеческий род, весь мир, который мы вверяем Тебе и посвящаем, сами будучи исполнены тревог за его судьбу во времени и в вечности. Особым образом мы вручаем Тебе и посвящаем тех людей и те народы, которые в этом больше всего нуждаются… Прими наше смиренное упование и наше посвящение!» .

В воскресенье 25 марта 1984 г., в ходе церемонии окончания Юбилейного Года Искупления, Иоанн Павел II благоволил еще раз обновить посвящение мира Непорочному Сердцу Марии. Святой Отец повторил то, что было уже сделано в Фатиме в 1982 г., и особым образом просил о небесной опеке над Россией. Епископы всего мира, духовно солидарные с Папой, одновременно повторяли слова одной и той же молитвы.



«Третий секрет» Фатимы был официально обнародован лишь в юбилейном 2000 г. В том далеком 17-м духовному зрению маленькой Лусии предстала следующая картина: «После двух частей, которые я уже объяснила, слева от Божией Матери и немного выше, мы увидели Ангела с огненным мечом в левой руке. Пылая, меч извергал языки пламени, которые могли бы сжечь всю Землю, но они затухали, касаясь великолепного сияния, которое Божия Матерь излучала навстречу им из своей правой руки. Указывая на землю своей правой рукой, Ангел закричал громким голосом: “Покайтесь, покайтесь, покайтесь!” Мы увидели в бесконечно ярком свете, что есть Бог, нечто подобное тому, как изображения людей появляются в зеркале, когда они проходят перед ним: епископа, одетого в белое, — нам показалось, что это был Святейший Отец. Там были и другие епископы, священники, верующие мужчины и женщины. Они поднимались вверх по крутой горе, на вершине которой был большой Крест из неотёсанных стволов пробкового дерева. Прежде чем попасть туда, Святейший Отец прошел через большой город, наполовину в руинах, наполовину содрогающийся. Он шёл останавливаясь, страдая от боли и горя, и молясь за души тех, трупы которых он встречал на своём пути. Достигнув вершины горы, на коленях у подножия Креста он был убит группой солдат, которые стреляли в него пулями и стрелами. И таким же образом там умерли один за другим другие епископы, священники и верующие мужчины и женщины, и различные миряне разных чинов и сословий. С обоих сторон Креста стояли два Ангела, каждый с хрустальной кропильницей в руке, в которую они собирали кровь мучеников и ею окропляли души, прокладывающие свой путь к Богу».

В комментарии кардинала Йозефа Ратцингера (в 2000 г. – глава Конгрегации вероучения, позднее – Папа Бенедикт XVI) отмечалось, что это видение Лусии как бы подводит итог скорбному пути Церкви в XX веке, ее восхождению на Голгофу.

«Третий секрет» следует интерпретировать в символическом ключе. Ангел с мечом, стоящий по левой стороне Марии напоминает нам образы Апокалипсиса. Это угроза нависшего над миром суда. В то же самое время видение указывает на силу, которая способна спасти от угрожающей опасности – это сияющий образ Марии и исходящий из него призыв к покаянию.

Следующие затем сцены видения еще отчетливее указывают на его символический характер. Место действия обозначено тремя символами: крутая гора, полуразрушенный город и большой крест. Гора и город символизируют место, где разворачивается человеческая история. Это история трудного человеческого развития, и одновременно опасностей и разрушений, когда человек сам уничтожает дело своих рук. На горе возвышается крест – цель и ориентир человеческой истории. Крестом разрушение превращается в спасение; Крест – это символ нищеты человеческой истории и, одновременно, знамение надежды.

Далее в видении появляются люди: епископ в белом (по убеждению фатимских визионеров – Папа), другие епископы, священники, монахи и монахини, мужчины и женщины. Всё это символизирует путь Церкви как Крестный Путь, как путь во времена преследований и разрушений. Это не что иное, как история прошлого века, времени мучеников, страданий и преследований Церкви, свидетелей веры, двух мировых и неисчислимых локальных войн, принесших огромные страдания человечеству. В Крестном Пути Церкви XX века особую роль играют Папы, начиная от Пия X до Иоанна Павла II. Все они участвовали в страданиях минувшего времени и старались идти через них путем, ведущим ко кресту, а последний в их ряду и в самом деле стал жертвой кровавого покушения.

Папа Иоанн Павел II, вспоминая о своем паломничестве в Фатиму, куда он прибыл «с Розарием в руках, именем Марии на устах и гимном славословия в сердце», чтобы поблагодарить Богородицу за выздоровление после покушения, жертвой которого он стал годом раньше, отметил, что «Фатимские явления 1917 г., сопровождавшиеся чудесными знамениями, стали как бы точкой отсчета для событий нашего столетия и источником света, способного прояснить их смысл. Мария, наша Небесная Матерь, пришла, чтобы разбудить совесть, явить подлинный смысл жизни, призвать к покаянию в грехах, к духовной ревности, воспламенить души любовью к Богу и любовью к ближним. Мария поспешила нам на помощь, ибо, к сожалению, очень многие не желают принять приглашения вернуться в дом Отчий, с которым обращается к ним Сын Божий. Из Своего Фатимского святилища Мария и сегодня обращается к нам всё с тем же настойчивым материнским увещеванием: обратиться к Истине и Благодати; интенсифицировать жизнь Таинств, часто приступая к Исповеди и Евхаристии; в покаянном духе отправлять богослужение Непорочному Сердцу».

В. Дегтярев