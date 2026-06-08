Св. Отец скорбит о гибели мозамбикского епископа

Папа Лев XIV выразил соболезнования в связи с убийством монсеньора Озориу Ситора Афонсу, епископа Келимане и апостольского администратора Бейры. Через официальный Telegram-канал Зала печати Ватикана Святейший Отец заверил верующих обеих епархий и весь народ Мозамбика в молитвенной близости.

«Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял известие о тяжком злодеянии, повлёкшем гибель Его Преосвященства монсеньора Озориу Ситора Афонсу, епископа Келимане и апостольского администратора Бейры. Святейший Отец молится вместе с паствой епархий и с народом Мозамбика, дабы Господь даровал утешение, защитил в Своей любви каждого человека и остановил руку тех, кто творит насилие», – говорится в заявлении пресс-службы Святейшего Престола. В эти дни Епископ Рима находится с апостольским визитом в Испании.

Тело мозамбикского прелата было обнаружено 6 июня в епископской резиденции в Келимане. По данным, озвученным на пресс-конференции руководителями Национальной службы уголовного розыска, прелат получил несколько огнестрельных ранений в область груди и скончался на месте. Обстоятельства и мотивы преступления пока остаются неизвестными; расследование продолжается.

От имени Католической Церкви Мозамбика соболезнования выразил монсеньор Инасиу Сауре, архиепископ Нампулы и председатель поместного епископата. В официальном заявлении он призвал верующих в этот тяжёлый момент хранить веру и братскую солидарность.

Монсеньор Ситора Афонсу занимал должность генерального секретаря Епископской конференции Мозамбика. В 2017–2023 годах он служил в Департаменте евангелизации, в Отделе первоначальной евангелизации и новых поместных Церквей.

Глубокую скорбь и соболезнования выразил президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу, назвав гибель епископа «невосполнимой утратой не только для христианской общины, но и для всего мозамбикского общества».



Источник: русская служба Vatican News