Великопостные размышления, часть вторая: Центральная ложь человеческой греховности

«Центральная ложь человеческой греховности заключается в том, что мы можем обрести контроль над нашим существованием благодаря какому-то собственному действию и что Бог не хочет, чтобы мы обладали этой силой. В рассказе о сотворении мира в книге Бытия Бог создает людей по Своему образу и подобию. Но вместо того, чтобы принять дружбу с Богом, которую Он предлагает, люди решили вступить в соперничество с Ним. Последствия этого катастрофического выбора по-прежнему остро ощущаются в нашем мире. Таится ли в моем сердце недоверие к Богу из-за контроля и влияния, которыми Он обладает в моей жизни? Помню ли, что всегда могу прибегнуть к новозаветной молитве: “Верую, Господи! помоги моему неверию”» (Уильям А. Барри SJ, «Великопостные размышления: рост в дружбе с Богом»).

Дружба с Иисусом была центральным местом для моей веры с момента моего обращения. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы принять не только божественную, но и человеческую натуру Иисуса. Возможно, это связано с тем, что я не воспитывалась в католической семье, где часто делается уклон на Божественное всемогущество и владычество. Близость с Богом всегда была чем-то основным для меня.

Тем не менее, я столкнулась с проблемой другого рода: мне сложно отдать контроль Богу в тех областях моей жизни, которые находятся вне моего контроля. В моей жизни в качестве мамы, учительницы, жены, администратора и управляющей домохозяйством – я хороша в организации и балансе. Тем не менее, ситуации, выходящие за пределы моего контроля, становятся настоящим вызовом для меня. Например, после разбитой дружбы, когда мой друг отказался вновь наладить отношения, я обнаружила, что действовала чересчур требовательно и нетерпеливо в поисках примирения. Иногда мы должны принять потерю, какой бы трудной она ни была. Поведение других – всегда за пределами нашего контроля.

Фундаментом в дружбе с Богом, как и в случае с любой дружбой, является взаимное доверие. Как я недавно сказала своему товарищу: «Я доверяю Богу; но вот другим людям иногда бывает сложно доверять!» Тем не менее, доверие к Богу также может оказаться непростой задачей по причине ограничений и грехов моих собственных, а также тех, кто меня окружает. Поэтому Бог меня нежно приглашает к сотрудничеству с Ним, чтобы неустанно «творить меня заново» (ср. Откр. 21,5). Я учусь приносить Богу свое собственное творчество и ответственность свободно, не ожидая ничего взамен, не пытаясь контролировать Бога или кого-либо еще. Непростая задача!

Как этого добиться? Как гласит старая пословица, «отпусти, и предоставь это Богу» [«Let go and let God»]. Мы можем свободно предложить себя Богу и ближним, не беспокоясь о результатах. Например, в духовном сопровождении я не могу заранее знать, принесет ли пользу та работа, которую я провожу с данным человеком. Но я верю, что Бог провиденциально вплетает мои действия в более широкую, значимую схему. Постепенно я обнаруживаю, что наши с Иисусом истории переплетены, как нити в тех старых браслетах дружбы, которые мы использовали в студенческие годы. Яркие нити радости и страданий, вплетенные в историю наших отношений с Богом.

Автор: Марина Берзинс Маккой

