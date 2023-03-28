Великопостные размышления, часть 5: Иов и вопрос зла

«У меня нет ответа на вопрос, почему в этом мире так много зла и боли. Все, что я могу сделать, это призвать тебя обращаться непосредственно к Богу, если у тебя есть вопросы о Божьих путях. Говори с Ним как друг с другом, даже если гнев – единственная эмоция, которую ты можешь высказать. Я считаю, что книга Иова является хорошим примером таких честных дружеских отношений и указывает на то, что Бог готов ответить, даже если ответ, на первый взгляд, не так утешителен, как мы могли бы надеяться. Любящий Бог, помоги мне читать книгу Иова с открытым сердцем и разумом, чтобы я мог обрести покой, если не понимание роли зла в мире» (Уильям А. Барри SJ, «Великопостные размышления: рост в дружбе с Богом»).

Недавно, когда мы смотрели вечерние новости во время приготовления ужина, мне пришлось выключить звук и отвлечь мою дочь, пока транслировалась история об очередном теракте. Моей первой реакцией, должна признаться, были отвращение, ужас и желание использовать любые доступные средства, чтобы остановить террористов. Но нигде в моем сердце я не нашла желания помолиться за них. Мне это даже в голову не пришло! Да, я слышала учение Иисуса «любите врагов ваших и молитесь о тех, кто преследует вас» тысячи раз во время богословского обучения и в церкви, но даже сорокалетний опыт жизни этой верой не смог совладать с защитной и враждебной реакцией моей человеческой природы перед лицом зверств.

Только когда я уединилась в молитве подобно Иову для моего разговора с Богом, чтобы просмотреть свой день и увидеть, что вызвало мою тревогу и негатив, я распознала в себе ту самую ненависть, которую террористы питают по отношению к другим. Это было нелегко признать. Но затем я услышала тихий и спокойный Голос внутри, который напомнил мне евангельское учение: люби их, молись за них.

И я снова почувствовала сопротивление. Серьезно? Я должна молиться за террористов? За тех, кто несет смерть невинным людям? О чем за них молиться?

В ответ снова заговорил внутренний Голос: быть может о том, чтобы они тоже смогли испытать любовь. Чтобы они увидели красоту творения, божественное начало в каждом человеке вокруг себя, независимо от его вероисповедания. Они упускают так много красоты в этом мире, пытаясь контролировать и подчинять его. Каким-то образом во время молитвы и беседы моя враждебность и сопротивление превратились в жалость.

В книге Иова единственное зло, на которое Бог обращает Свое непосредственное внимание, происходит не от сатаны, а от так называемых друзей Иова. Они призывают его не делиться своими бедами с Богом, перестать жаловаться и продолжать выполнять предписанные ритуалы, даже если они кажутся пустыми, чтобы они все не попали в беду. Они убеждают Иова принять, что Бог делает то, что хочет, и Иов, видимо, заслужил это. Ответ Бога на их слова – как и учение Иисуса, который, несомненно, знал историю Иова, – заключается в том, чтобы Иов молился о прощении этого зла.

Возможно, главный вопрос нашей жизни не в том: «Почему в этом мире существует зло?», но вместо этого: «Как на него реагирует мое сердце?» Мы можем не знать ответ на вопрос «почему?», но мы можем изменить свою реакцию на зло и боль. Сталкиваясь со злом, мы возвращаем его обратно в мир или молимся о силе любить и желать того, что действительно хорошо для другого? Можем ли мы, по крайней мере, постараться найти ответ на зло и боль в молитве?

Автор: Лиза Келли

Источник: Lenten Meditation 5: Job and the Question of Evil — Ignatian Spirituality

Перевод на русский: jesuit.ru

Остальные части:

Часть 1 — «О дружбе с Богом»

Часть 2 — «Центральная ложь человеческой греховности»

Часть 3 — «Созерцание Евангелия»

Часть 4 — «Уязвимость Бога»