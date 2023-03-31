Великопостные размышления, часть 6: Писание как место встречи

«Мы должны осознавать слабые места в нашей жизни, потому что они создают пространство для нашей встречи с Богом, которой Он желает для каждого из нас, привлекая наше внимание и вырывая нас из нашей повседневной рутины и забот. Писание, услышанное или прочитанное, может стать местом встречи, если мы позволим словам завладеть нашим воображением и вниманием. Но это будет невозможно, если мы будем читать его исключительно ради смысла. Слишком часто мы не позволяем Писанию делать то, для чего оно было написано, а именно, давать Тайне, которую мы называем Богом, шанс быть услышанной и встреченной. Любящий Бог, помоги мне встретиться с Тобой так, как это было задумано вдохновленными библейскими авторами: войти в личные отношения с Тобой, услышать Тебя и встретиться с Тобой в Тайне Писания» (Уильям А. Барри SJ, «Великопостные размышления: рост в дружбе с Богом»).

Работая с молодежью и преподавая, я часто обнаруживаю, что моя молитва, которая должна происходить в течение дня, черства. В обычный день мы молимся до, после, а иногда и во время занятий и мероприятий, которые я провожу. Проводить молитву – основополагающая часть моей жизни, и со временем я понял, что если не проявлять осторожность, то молитва легко может превратиться в простую обязанность. Поэтому слова о. Барри об осознании «слабых мест» в нашей жизни сильно отозвались во мне.

Однако вместо того, чтобы спрашивать, где находятся мои «слабые места», я задался противоположным вопросом: в чем заключаются «сильные стороны» моей жизни? Какие части моего дня настолько поглощают меня, что я оказываюсь слепым по отношению к великой тайне Бога, повсюду окружающей меня? Что это за стены, воздвигнутые мной, которые мешают мне ощутить сакральность в жизни?

Мысль Барри о том, что слабые места «вырывают нас из нашей повседневной рутины и забот», нашла отклик во мне. Когда я размышлял над этими словами на молитве, я понял, что часто создаю преграды, которые мешают мне встретиться с Богом. Возможно, это и есть «повседневная рутина», от которой хочет избавить меня Бог. Имея перед собой так много задач, я начинаю воздвигать стены, которые со временем становятся только толще, и в определенный момент молитва превращается в очередную задачу. Но по иронии, молитва – это как раз то время, когда надо разрушать стены. Если стены воздвигнуты, наше время с Писанием становится пустым; мы превращаем живое слово Божье в клише.

Вдохновленный автор хорошо это выразил в проницательных словах Послания к Евреям: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр 4,12).

Библейские авторы словно умоляют нас всем сердцем слушать слово Божье, потому что оно более захватывающее, душераздирающее, леденящее кровь и волнующее, чем любой голливудский фильм.

Как многие из нас, я часто ухожу с головой в повседневную рутину и забываю об этом. Я забываю, что сама молитва, особенно молитва Писанием, является лекарством от стен, которые я возвожу, и, возможно, если бы я сначала помолился о разрушении этих стен, это привело бы меня к встрече с Богом, слово Которого достаточно острое, чтобы пробить самые прочные стены вокруг моего сердца.

Господи, помоги мне разрушить мои стены и глубоко осознавать Твое живое Слово.



Автор: Юрелл Сисон

Источник: Lenten Meditation 6: Scripture as a Thin Place — Ignatian Spirituality

Перевод на русский: jesuit.ru

(Изображение: Леандр и Иисус, кадр из сериала «Избранные»)

Остальные части:

Часть 1 — «О дружбе с Богом»

Часть 2 — «Центральная ложь человеческой греховности»

Часть 3 — «Созерцание Евангелия»

Часть 4 — «Уязвимость Бога»

Часть 5 — «Иов и вопрос зла»