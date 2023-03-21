Великопостные размышления, часть 3: Созерцание Евангелия

Великопостные размышления, часть 3: Созерцание Евангелия

Март 21, 2023

«Размышляя над Евангелием во время Великого поста, примите близко к сердцу этот совет: всегда серьезно относитесь к человечности Иисуса, даже когда созерцаете Его божественные качества. отнесся к человечности настолько серьезно, чтобы стать одним из нас, и мы не делаем Ему чести, когда преуменьшаем значение того, что сделал, став человеком. Когда мы используем наше воображение, созерцая Иисуса, мы верим, что Божий Дух использует этот опыт, чтобы открыть нам что-то важное об Иисусе, чтобы мы полюбили Его и захотели следовать за Ним. Единственный способ узнать другую личность – это ; другой должен открыться нам. Размышляя над Евангелием, мы просим Иисуса открыться нам. Иисус, когда я молюсь Писанием в этот , помоги мне быть открытым для откровения Твоего Духа» (Уильям А. Барри SJ, «Великопостные размышления: рост в дружбе с Богом»).

Не знаю, почему я каждый раз удивляюсь, когда встречаю кого-то, кто, кажется, забывает о человечности Иисуса. Наверное, чудеса Иисуса и Его Воскресение притягивают всё их внимание. Многие думают, что Иисус, будучи воплощенным Богом, должен был знать все. Но я уверен, что Иисусу приходилось все постигать с азов. Полагаю, что религиозной традиции Ему пришлось учиться так же, как и ремеслу у Иосифа. Вероятно, Он постепенно достигал полного понимания своего божественного призвания.

В своем размышлении Уильям Барри SJ хочет сказать нам, что мы должны прочувствовать нашего Бога своей кожей, сблизиться с Ним через человеческую натуру Иисуса. Это значит, что с Богом, ставшим человеком, мы можем строить отношения на физическом уровне. Нет никакого сомнения, что Бог понимает мои человеческие трудности. И когда я созерцаю Иисуса в своем воображении, Его человечность раскрывает что-то о моей человечности. Когда я наблюдаю Его заботу об изгоях общества, я вижу свой собственный потенциал любить еще больше. Когда я вижу, как Иисус не поддается искушениям в пустыне, я обнаруживаю, что у меня тоже есть сила не поддаваться им.

Откровение – это не ангельские воинства, спускающиеся на облаках. Откровение – это открытие. Когда я провожу время со своей женой, я позволяю ей делиться со мной собой и, в свою очередь, узнаю больше о ней как о личности. Точно так же, чем больше времени я провожу с Иисусом в молитве, принимая во внимание не только Его божественность, но и его человечность, тем больше Он мне будет открывать Себя. Наши отношения будут расти и углубляться. В этом вся суть Духовных упражнений, не говоря уже о молитве вообще! Святой Игнатий знал, что если бы мы могли по-настоящему увидеть Иисуса таким, каким Он был (и есть), наша жизнь изменилась бы. Великий пост – идеальное время для этого. Каждое воскресенье Великого поста предлагает чтения из Евангелия, которые открывают что-то об Иисусе и, следовательно, что-то о нас.

Автор: Энди Отто

Источник: Lenten Meditation 3: Contemplating the Gospels — Ignatian Spirituality

Перевод на русский: jesuit.ru

(Изображение: Иисус и Никодим, кадр из 7 эпизода сериала «Избранные»)

Остальные части:

Часть 1 — «О дружбе с Богом»

Часть 2 — «Центральная ложь человеческой греховности»

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