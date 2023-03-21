Великопостные размышления, часть 3: Созерцание Евангелия

«Размышляя над Евангелием во время Великого поста, примите близко к сердцу этот совет: всегда серьезно относитесь к человечности Иисуса, даже когда созерцаете Его божественные качества. Бог отнесся к человечности настолько серьезно, чтобы стать одним из нас, и мы не делаем Ему чести, когда преуменьшаем значение того, что Бог сделал, став человеком. Когда мы используем наше воображение, созерцая Иисуса, мы верим, что Божий Дух использует этот опыт, чтобы открыть нам что-то важное об Иисусе, чтобы мы полюбили Его и захотели следовать за Ним. Единственный способ узнать другую личность – это откровение; другой должен открыться нам. Размышляя над Евангелием, мы просим Иисуса открыться нам. Иисус, когда я молюсь Писанием в этот Великий пост, помоги мне быть открытым для откровения Твоего Духа» (Уильям А. Барри SJ, «Великопостные размышления: рост в дружбе с Богом»).

Не знаю, почему я каждый раз удивляюсь, когда встречаю кого-то, кто, кажется, забывает о человечности Иисуса. Наверное, чудеса Иисуса и Его Воскресение притягивают всё их внимание. Многие думают, что Иисус, будучи воплощенным Богом, должен был знать все. Но я уверен, что Иисусу приходилось все постигать с азов. Полагаю, что религиозной традиции Ему пришлось учиться так же, как и ремеслу у Иосифа. Вероятно, Он постепенно достигал полного понимания своего божественного призвания.

В своем размышлении Уильям Барри SJ хочет сказать нам, что мы должны прочувствовать нашего Бога своей кожей, сблизиться с Ним через человеческую натуру Иисуса. Это значит, что с Богом, ставшим человеком, мы можем строить отношения на физическом уровне. Нет никакого сомнения, что Бог понимает мои человеческие трудности. И когда я созерцаю Иисуса в своем воображении, Его человечность раскрывает что-то о моей человечности. Когда я наблюдаю Его заботу об изгоях общества, я вижу свой собственный потенциал любить еще больше. Когда я вижу, как Иисус не поддается искушениям в пустыне, я обнаруживаю, что у меня тоже есть сила не поддаваться им.

Откровение – это не ангельские воинства, спускающиеся на облаках. Откровение – это открытие. Когда я провожу время со своей женой, я позволяю ей делиться со мной собой и, в свою очередь, узнаю больше о ней как о личности. Точно так же, чем больше времени я провожу с Иисусом в молитве, принимая во внимание не только Его божественность, но и его человечность, тем больше Он мне будет открывать Себя. Наши отношения будут расти и углубляться. В этом вся суть Духовных упражнений, не говоря уже о молитве вообще! Святой Игнатий знал, что если бы мы могли по-настоящему увидеть Иисуса таким, каким Он был (и есть), наша жизнь изменилась бы. Великий пост – идеальное время для этого. Каждое воскресенье Великого поста предлагает чтения из Евангелия, которые открывают что-то об Иисусе и, следовательно, что-то о нас.

Автор: Энди Отто

Источник: Lenten Meditation 3: Contemplating the Gospels — Ignatian Spirituality

Перевод на русский: jesuit.ru

(Изображение: Иисус и Никодим, кадр из 7 эпизода сериала «Избранные»)

Остальные части:

Часть 1 — «О дружбе с Богом»

Часть 2 — «Центральная ложь человеческой греховности»