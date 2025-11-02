Как поминают усопших родственников католики?

В латинской традиции особыми днями молитвенного поминовения усопших считаются 3-й, 7-й и 30-й дни со дня кончины; в восточной традиции – 3-й, 9-й и 40-й дни. Многие современные католики русского происхождения придерживаются практики «3-го, 7-го и 40-го дня». В эти дни за умершего родственника следует заказать Заупокойную Мессу.

В первую годовщину смерти Вашего родственника также следует заказать Мессу за усопших в его намерении. Это можно сделать в любой католической церкви, обратившись к священнику. Подобные Мессы можно заказывать и в дальнейшем в каждую очередную годовщину смерти родственника. Это можно делать и в другие дни – разумеется, добровольно, если у Вас есть к этому побуждение.

Очень важно, чтобы Вы сами молились за близкого Вам человека, покинувшего этот мир. Умерших родственников можно поминать в личной молитве даже ежедневно (например, во время Вашей молитвы перед отходом ко сну). Можно как читать в их намерении молитвы из молитвенника, так и помолиться за их души своими словами.

Кроме того, в Католической Церкви 2 ноября отмечается День Всех Усопших Верных. В этот день или в течение ближайшей недели после 2 ноября следует посетить церковь и помянуть всех своих усопших родственников и друзей, заказав Заупокойную Мессу в их намерении. В эти дни принято также посещать кладбище, где находятся могилы близких Вам людей. Лучше это делать вместе со священником, который отслужит над их могилой молебен. Но если такой возможности нет, посетить кладбище и помолиться за усопших можно и самостоятельно.

Также в эти дни Церковь дает возможность получить для усопших полную индульгенцию – то есть особую благодать, заключающуюся в отпущении перед Богом временной кары за грехи, которые уже были прощены. Для этого, помимо посещения кладбища со 2 по 8 ноября, необходимо выполнить еще три условия: приступить к таинству покаяния (исповеди), принять Святое Причастие и помолиться в тех же намерениях, в которых молится Папа Римский.



Редакция СКГ