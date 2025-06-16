Православные христиане вступили в Петров пост

Петров (Апостольский) пост, один из четырех церковных многодневных постов, начинается у православных христиан в понедельник 16 июня. В 2025 году он будет продолжительным и продлится почти четыре недели — до праздника Славных и Всехвальных Первоверховных апостолов Петра и Павла.

Петров пост всегда начинается через неделю после переходящего праздника Пятидесятницы — Дня Святой Троицы (в православной традиции это единое торжество), а завершается в день памяти апостолов 12 июля (29 июня по Старому стилю), поэтому его продолжительность может быть различной — от восьми дней до шести недель, как у Великого поста.

Однако этот пост не такой строгий, как Великий или Успенский. В дни Петрова поста (кроме среды и пятницы) верующие могут есть рыбу и морепродукты. Традиционно из рациона исключается мясная и молочная пища.

Призывая верующих к Апостольскому посту, церковь следует примеру самих апостолов, которые после сошествия на них святого духа в день Пятидесятницы, как сказано в Священном Писании, в посте и молитве готовились ко всемирной проповеди Евангелия.

Петров пост берет свое начало с первых веков христианства. Особенно частые упоминания о нем встречаются с IV века. Первоначально Апостольский пост не связывался с Петром и Павлом и назывался постом Пятидесятницы. Он был своего рода компенсацией и предназначался для тех верующих, которые по каким-то причинам не смогли соблюдать Великий пост.



По материалам ТАСС