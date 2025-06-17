Возвращение к традициям: Лев XIV обновил папский гардероб

Когда Папа Лев XIV впервые появился на центральном балконе собора Святого Петра после своего избрания, его внешний вид сразу привлек внимание всех присутствующих и наблюдающих за трансляцией. В отличие от своего предшественника, Папы Франциска, который предпочитал скромный и минималистичный стиль, новый понтифик сделал яркое заявление, вернувшись к более традиционным и торжественным элементам папского гардероба.

Напомним, что при первом публичном появлении Папа Лев XIV был одет в яркую красную атласную накидку — моццетту, украшенную золотой вышивкой, а также бордовую столу, дополненную золотым крестом, подвешенным на шелковом шнуре. Такой наряд резко отличался от более скромного стиля его предшественника, Папы Франциска, который носил белую сутану и серебряный крест, предпочитая минимализм и простоту.

В течение первых нескольких недель своего понтификата Папа Лев XIV демонстрировал все больше элементов традиционного папского стиля: запонки, белые брюки, кружевные детали, а также классические церковные атрибуты. Этот возврат к классике вызвал интерес у верующих и модных обозревателей, а также у портных, которые надеются, что новые тенденции в папской одежде могут стать популярными и среди священников, епископов и других церковных служителей.

По мнению экспертов, стиль нынешнего Папы — это не просто модный выбор, а осознанное возвращение к «форме» — к традиционным образцам, которые носили папы начиная со Средневековья. Например, отец Джон Ваука отметил, что подобное возвращение демонстрирует уважение к историческим корням и символам папской власти.

Это особенно важно для консервативных католиков, которые видят в традиционном стиле проявление уважения к церковным обычаям и преемственности. После периода, когда Папа Франциск предпочитал более свободный и неформальный стиль, многие традиционалисты надеются, что Папа Лев XIV продолжит линию восстановления классических элементов, таких как латинская месса, церковные ритуалы и, конечно, папский гардероб.

Папа Лев XIV уже начал демонстрировать свою приверженность традициям в литургической сфере. Он вернулся к использованию латинской молитвы, пел воскресную полуденную мессу на латыни и проявил готовность принимать традиционные церковные обряды, такие как поцелуй кольца папы — жест, который Франциск часто избегал, предпочитая более неформальное общение.

На своей инаугурационной мессе 18 мая Папа Лев XIV продемонстрировал еще один аспект возвращения к традициям — он протянул руку, чтобы окропить святой водой, и надел папские брюки, что ранее было редкостью при Франциске.

«Эти изменения воспринимаются как сигнал о том, что новый Папа ценит и хочет сохранить церковные традиции, даже если они могут казаться более формальными или устаревшими. В этом контексте его стиль и поведение воспринимаются как попытка укрепить авторитет и преемственность церкви, а также подчеркнуть важность традиционных ценностей», — оценивают специалисты.

Еще один важный вопрос — переедет ли Папа Лев XIV в папские апартаменты в Апостольском дворце, которые оставались пустыми во время 12-летнего папства Франциска. Франциск выбрал скромность, живя в резиденции Санта-Марта и питаясь в общей столовой, что стало символом его простоты и близости к верующим.

Папа Лев XIV, по некоторым источникам, может вернуться к более традиционной папской резиденции, что станет символом возвращения к классическим ценностям и укрепления авторитета Церкви. Однако, по мнению экспертов, такие решения требуют времени и согласования внутри Ватикана.

Мнения по поводу новых модных решений Папы Лев XIV разделились. Некоторые считают, что это важный шаг к восстановлению традиций и укреплению духовной идентичности Церкви. Другие же полагают, что это просто личный стиль и не имеет большого значения для внутренней политики Ватикана.

Известный церковный аналитик Кастро Пруденсио отметил, что для Папы Франциска простота и скромность были важными ценностями, а Папа Лев XIV, наоборот, показывает готовность следовать традициям и сохранять церковное наследие. Он подчеркнул, что такие изменения — это не просто мода, а часть более широкой стратегии по укреплению авторитета Церкви в современном мире.



Ангелина Бржевская

Источник: mk.ru