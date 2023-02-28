Великопостные размышления. Часть первая: о дружбе с Богом

«Я являюсь сторонником идеи, что Бог, чье существование основывается на глубоких отношениях между тремя Лицами Троицы, не имея в нас нужды, захотел нашего существования ради дружбы. Этот тезис может показаться странным, потому что он противоречит многим учениям о Боге. Честно говоря, я и сам сомневался в состоятельности этого тезиса, когда впервые начал задумываться о нем. Но с годами, по мере того как мои собственные отношения с Богом углублялись, и я слушал, что люди говорили о своем собственном опыте, я пришел к убеждению, что лучшая аналогия отношений, которые Бог хочет с нами иметь, – это дружба. В начале своего великопостного путешествия я молюсь о том, чтобы понять, какое значение для моей жизни имеет мысль о том, что Бог хочет дружить со мной» (Уильям А. Барри SJ, «Великопостные размышления: рост в дружбе с Богом»).

Мысль о том, что Бог хочет дружить со мной, кажется абсурдной! С какой стати Богу, Творцу вселенной, Источнику всего сущего, желать отношений со мной? Что я могу предложить Богу в качестве друга?

В моей жизни есть много видов дружбы:

— друзья, с которыми я могу сесть и обсудить все, что происходит в моей жизни

— друзья, с которыми я могу провести время в тишине, просто наслаждаясь обществом друг друга

— те, с которыми я могу громко смеяться, радуясь жизни

— те, кто рядом в трудные времена

— те, кто являются частью моей повседневной жизни и поддерживают меня в материнстве.

Все эти друзья предлагают мне частичку себя, и благодаря этому я понимаю, что значит быть любимой другим человеком. Я тоже предлагаю различные виды дружбы мужчинам и женщинам в моей жизни. Находясь рядом в качестве друга, я помогаю им испытать, что значит быть любимыми другим.

Бог предлагает отношения, которые охватывают все эти различные типы дружбы. В каком-то смысле Бог является совокупностью всех моих друзей-людей в одном. Бог сидит со мной в тишине, радуется, смеется, празднует, поддерживает меня в трудные времена и сопутствует мне в повседневной жизни. Все эти способы присутствия Бога углубляют мое понимание Его любви ко мне.

Но что я могу предложить Богу?

Я предлагаю Ему свое присутствие. Я предлагаю свой ответ на полноту Его любви. Я предлагаю свою любовь Богу, когда смеюсь, радуюсь, плачу и делюсь с Ним глубинами своего сердца. Я предлагаю Ему свои дары и таланты. В этом взаимном обмене различными проявлениями любви мы развиваем глубокую дружбу друг с другом.

Автор: Бекки Элдридж

Источник (англ.): Lenten Meditation 1: Friendship with God — Ignatian Spirituality

Перевод на русский: jesuit.ru