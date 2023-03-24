Великопостные размышления, часть 4: Уязвимость Бога

«В Иисусе Бог спасает нас, становясь настолько уязвимым, что мы можем убить Его подлым и унизительным образом. Распятие и воскресение Иисуса убеждают нас в том, что Божье предложение дружбы никогда не будет отозвано, что бы мы ни делали. Если крест не привел к отзыву предложения, то ничто не заставит Бога передумать. Однако мы можем отказаться от этого предложения. Дружба – это отношения, основанные на взаимности, и человек должен принять предложение; его или ее нельзя принудить или обмануть. И окончательный отказ любого человека от дружбы с Богом разбивает Ему сердце. Тем не менее, Бог не отвернется от такого человека в гневе и ярости. Бог вечно живет с разбитым сердцем. Вот насколько уязвимым хочет быть Бог. Любящий Бог, я молю о мудрости, чтобы никогда не отворачиваться от Твоей дружбы и не злоупотреблять Твоей любовью ко мне» (Уильям А. Барри SJ, «Великопостные размышления: рост в дружбе с Богом»).

Как родители, мы можем понять, в чем заключается уязвимость Бога, о которой идет речь в этом размышлении. Есть поговорка, что родить ребенка – это все равно, что приделать конечности своему сердцу и дать ему свободно разгуливать в этом мире. У нас есть эта сильная любовь к нашим детям – любовь несмотря ни на что, которая делает нас уязвимыми.

Приводя в пример мою семью, у нас было много разговоров с нашей дочерью-подростком о степени нашей любви к ней. Опасаясь, что в этом ранимом возрасте она может в какой-то момент сойти с пути, совершить какую-то ошибку, которую сочтет непростительной, или может случиться что-то ужасное, что отдалит ее от нас, мы старались ей дать понять, что мы ВСЕГДА будем любить ее и дома для нее есть место при абсолютно любых обстоятельствах. Вероятно, мы говорили ей это чаще, чем следовало, но мы хотели, чтобы осознание этого факта осталось с ней навсегда. Тебя всегда любят, тебе всегда рады, и ничто и никогда этого не изменит. В этом мире многое может случиться – иногда по собственному выбору, а иногда по стечению обстоятельств – и ничто не пугает нас больше, чем потеря дочери. Действительно, если она однажды повернется к нам спиной, мы будем совершенно убиты горем, но мы не откажемся от нее. Никогда.

А теперь представьте, что любовь, которую мы испытываем как родители, – это просто маленькое отражение уязвимой и безусловной любви, которую Бог испытывает ко всем нам. Сердце Бога разделено между миллиардами своенравных людей. Он несет в себе совершенную любовь, даже большую, чем любовь родителя к ребенку, ко всем и каждому из нас. Для меня это непостижимо. Иисус пытается дать нам представление об этом в притче о блудном сыне, но, как мы знаем, Он использовал притчи, чтобы дать людям проблеск понимания чего-то гораздо большего, чем они могли постичь. Таким образом, эта притча показывает нам, что любовь милосердного отца – это только начало.

И это вызов нам. Безусловная, переворачивающая жизнь любовь родителя к ребенку – это только начало. Мы призваны быть учениками на этой земле, служить другим и относиться к ним подобно Иисусу. Не означает ли это, что сильная любовь между родителем и ребенком должна служить примером нашего отношения ко всем Божьим детям?

Отче наш, научи нас любить всех твоих детей, как мы любим своих, чтобы каждый на этой земле смог увидеть безмерную любовь, которую Ты питаешь к нам. Аминь.

Автор: Кара Коллбек

Источник: Lenten Meditation 4: God’s Vulnerability — Ignatian Spirituality

Перевод на русский: jesuit.ru

Остальные части:

Часть 1 — «О дружбе с Богом»

Часть 2 — «Центральная ложь человеческой греховности»

Часть 3 — «Созерцание Евангелия»