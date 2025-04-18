«Бог не отвергает – Он спасает и бережно хранит». Размышления Папы Франциска для традиционного богослужения Крестного пути в Колизее. 18 апреля 2025 года

В Страстную пятницу 18 апреля у стен римского Колизея прозвучат размышления, подготовленные Папой Франциском к традиционному Крестному пути. По поручению Святейшего Отца вечернее богослужение возглавит генеральный викарий Римской епархии кардинал Бальдассаре Реина.

Крест, на который пригвождён Спаситель, становится местом встречи противоположностей, подчёркивает Папа: он разрушает стены, прощает долги, отменяет приговоры, восстанавливает примирение.

Это не просто путь страдания: это ответ Христа, взявшего на Себя ответственность за тех, кого любит. В свете веры Крестный путь становится не только молитвой, но и движением, изменяющим наши привычные маршруты, отмечает Папа. Путь Иисуса требует усилий, ибо в прагматичном мире особо ценно бескорыстие, дающее жизнь: разделённый город обретает единство, увядшая вера – плодородие, а каменное сердце – плоть. Папа обращает внимание на «домостроительство Божие», отличное от бездушной логики современности. Христос возлагает на Себя бремена мира сего, а Его дыхание – животворящий Святой Дух. Мы же, отмечает Папа, часто задыхаемся, избегая ответственности.

Епископ Рима напоминает, что Христос внимает распятому рядом с Ним злодею, принимает мольбу кающегося и молится за Своих палачей. Каждое стояние Крестного пути – отражение жизни: Небо снисходит до самой земли, и потому его можно встретить даже в пыли. Жить на земле – значит падать и вновь подниматься, радуясь каждому новому началу. Христос не боится быть слабым. Папа напоминает о современном мире, в котором «девяносто девять важнее одного». Мирская логика противоречит Божьей, ибо Христос ищет именно того, кто потерян. Поэтому обращение к Иисусу – это всегда смена курса, возвращение домой.

Образы участников Крестного пути становятся символами и для нас, подчёркивает Папа. Симон Киринеянин учит, что Господь может встретить нас совершенно неожиданно, и наша задача – возложить на свои плечи хотя бы частицу реальности, потому что иго Христа благо и бремя Его легко.

Женские фигуры – Пресвятая Дева, Вероника, дочери Иерусалима – орошают Крестный путь искренними слезами, выражают верность, внимание и сострадание. Эти женщины не говорят – они делают. По словам Папы, встреча с израненным ликом Христа способна навсегда изменить сердце: сегодня нужны слёзы обращения, которых нельзя стыдиться.

Последние стояния обозначены особой тишиной. Христос – «среди тех, кто ещё надеется, кто не смирился с мыслью, будто несправедливость неизбежна. Иисус в гробнице разделяет нашу жизнь и достигает бездны, которая так пугает нас, которой мы так стараемся избежать, «часто впустую» умножая дела. Нам кажется, что сейчас Христос «дремлет в бурном мире», но с Его воскресением, которое охватит всё творение, наступит мир между всеми народами, подчёркивает Святейший Отец.



Источник: русская служба Vatican News