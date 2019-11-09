9 ноября. Годовщина освящения Латеранской базилики. Праздник

Латеранская Базилика – это одна из первых церквей, построенных христианами по окончании эпохи гонений при императоре Константине Великом. Папа Сильвестр I освятил ее 9 ноября 324 года. Годовщина ее освящения, первоначально отмечаемая только в одном Риме, со временем стала праздником для всех христиан латинского обряда. Таким образом они выражали свое благоговейное отношение к «Матери и Главе всех Римских церквей и церквей всего мира», и свою любовь к Епископской кафедре Святого Петра. Латеранская базилика – это важнейший памятник христианской цивилизации. Тысячи людей приняли здесь Крещение и другие церковные Таинства.

Иудеи ежегодно отмечали праздник Обновления Иерусалимского храма (ср. Ин 10,22). Они вспоминали события его очищения и возобновления в нем богослужений в ходе так называемых Маккавейских войн (ср. 1 Макк 4,36-59; 2 Макк 1,1 сл.; 10,1-8). Торжества продолжались всю неделю. Этот праздник назывался еще Праздником света, поскольку с ним связывался обычай возжжения многих светильников, символизировавших свет Закона. Светильники выставлялись в окнах домов в количестве, соответствующем дню празднования (ср. 2 Макк 1,18).

В христианской же Церкви привился обычай отмечать годовщину освящения храмов и начала отправления в них религиозного культа. Для латинского обряда особо значимой является годовщина освящения базилики на Латеранском холме, ставшей самым древним и знаменитым храмом Запада. Кроме того, в каждой епархии отмечается годовщина освящения кафедрального собора, а в каждом приходе – годовщина освящения приходского храма.

Воспоминаемое сегодня событие является тем более знаменательным, поскольку Латеранская базилика стала первым храмом, построенным императором Константином и посвященным Христу-Спасителю. Этот храм является кафедральным собором Римской архиепархии. Вся Церковь празднует годовщину его освящения в знак своего единства с Римской Церковью и лично с Папой.

Иудеи считали свой Храм местом особого присутствия Господа. Прообразом Храма в Иерусалиме была скиния собрания. В ней Моисей беседовал с Господом, как бы говорил кто с другом своим. Тогда спускался столп облачный (символизировавший Божественное присутствие) и становился у входа в скинию (Исх 33,7-11). На этом месте Господь положил память имени Своего. Бесконечное, непостижимое бытие Божие словно бы заключило себя в этом крохотном пространстве, чтобы максимально приблизиться к своему народу. Соломон, закончив строительство Иерусалимского храма, в день его освящения произнес следующие слова: Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил [имени Твоему]; но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой; услышь воззвание и молитву, которою раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: `Мое имя будет там’; услышь молитву, которою будет молиться раб Твой на месте сем. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем; услышь на месте обитания Твоего, на небесах… (3 Цар 8,27-30).

В наших храмах мы встречаемся с Богом, Который присутствует действительно, а не символически, в Пресвятых Дарах, и терпеливо ожидает нашего появления. Согласно учению святого Папы Иоанна Павла II, «храм есть дом Божий и дом наш. Так цените же это место общения с нашим общим Отцом». Церковь-здание представляет и символизирует Церковь-общину, сложенную из живых камней, т.е. христиан, отдавших себя Богу в Крещении. «Место, где христианская община собирается слушать слово Божие, возносить моления и славословия Богу, а прежде всего – совершать Святые Таинства; место, где хранятся Пресвятые Евхаристические Дары – это образ Церкви, храма Божия, построенного из живых камней. Так и алтарь, вокруг которого собирается народ Божий, чтобы присоединиться к жертвоприношению Господа и вкусить небесную трапезу, знаменует Христа, бывшего одновременно Священником, Жертвенным Алтарем и Самой Жертвой», — говорится во введении к «Чину освящения церквей и алтарей» от 1978 г.

Нет ничего более достойного, чем дом Божий. Так поспешим же в него с трепетом и благоговением. Каким же почитанием мы должны окружать наши церкви! Ведь в них ежедневно совершается Жертвоприношение Крови Господней, примиряющее небо и землю! Поспешим в них с упованием: ведь там мы встретимся с Иисусом – нашим Другом, пожертвовавшим за нас Своей жизнью. Иисус ждет нас! А рядом с Ним мы встретим и наших братьев.

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»