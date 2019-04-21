ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Христос воистину воскрес. Аллилуйя. Его есть слава и владычество во веки. Аллилуйя (Входной антифон, ср. Лк 24,34).

«По прошествии субботы, Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца» (Мк 16,1-2). Оказавшись у входа в пещеру, они должны были убедиться, что там нет тела Господа. Этот факт поверг их в глубокое изумление. Затем они увидели некого юношу в белой одежде, который обратился к ним со словами: «Не бойтесь; ибо я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. – Его нет здесь; Он воскрес, как обещал» (Мф 28,5).

Воскрес! – Иисус воскрес! нет Его во гробе. Жизнь превозмогла смерть!

Славное Христово Воскресение – это ключ к пониманию всей Его жизни и основа нашей веры. «Если Христос не воскрес, — восклицает апостол Павел, — то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15,14). Кроме того, наше будущее воскресение также коренится в Воскресении Христа. Ибо «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены, — и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе» (Еф 2,4-6). Пасха – это праздник нашего Искупления, и, следовательно, – праздник благодарения и радости.

«Тайна воскресения Христова есть действительное событие, имевшее историческое подтверждение, как свидетельствует об этом Новый Завет» (Катехизис Католической Церкви, 639). Воскресение Христа, будучи главной истиной католической веры, провозглашалось с первых дней христианской эпохи. Значение этого чуда столь велико, что сами апостолы были, прежде всего, названы свидетелями Иисуса Воскресшего (ср. Деян 1,22; 2,32; 3,15 и др.). И ныне, спустя две тысячи лет, мы вновь возвещаем всему миру: Христос жив! Воскресение – это самый убедительный аргумент, доказывающий Божественность нашего Господа. «Воскресение прежде всего есть подтверждение всего, что делал и чему учил Сам Христос. Все истины, даже самые недоступные человеческому уму, находят себе оправдание, если, воскреснув, Христос дал обещанное окончательное доказательство Своей Божественной власти» (Катехизис Католической Церкви, 651).

После Воскресения ученики смогли убедиться, что происшедшее – это реальность. Они могли говорить с Иисусом, видели как Он ел, касались ран от гвоздей и копья… В Писании говорится о том, что Воскресший «явил Себя живым… со многими верными доказательствами» (Деян 1,3). Многие люди пожертвовали своей жизнью, свидетельствуя об этом.

Когда-то святой Папа Лев Великий очень удачно выразился, говоря, что Иисус «поторопился воскреснуть», т.к. хотел утешить Свою Матерь и Своих учеников: Он оставался во гробе ровно столько, сколько это было необходимо для исполнения пророчеств, предрекавших трехдневное пребывание в могиле. Он воскрес в третий день, но очень рано, на рассвете, когда еще было темно (Ин 20,1), предваряя восход солнца собственным сиянием.

В тот момент мир был погружен во тьму. Его единственным светильником была Пресвятая Мария Дева. Воскресение – это «свет великий» для всего мира: «Я свет миру» (Ин 8,12), — сказал Иисус. Он – свет миру для каждой исторической эпохи, для любого общества, для любого человека.

Вчера вечером, когда мы, по возможности, участвовали в литургии Навечерия Пасхи, мы были свидетелями того, что поначалу храм был погружен во тьму. Такая же тьма владычествует в сердцах людей без откровения Божия, без Христа. Но в какой-то миг священник, совершающий литургию, возгласил: «Пусть свет Христа, воскресшего во славе, рассеет мрак наших сердец и умов». Все верующие зажгли свои свечи от большой Пасхальной Свечи, которая символизирует Христа, и храм осветился. Так и Церковь изливает на весь погруженный во тьму мир свет Христов.

Воскресение Христа заключает в себе мощный призыв к апостольству. Необходимо самому быть светом и нести его иным людям. По этой же причине нам необходимо жить в духовном единении со Христом. Восстановить всё во Христе, — призывал апостол Павел христиан Ефеса (Еф 1,10). Нам должно формировать весь мир в духе Иисуса, поместить Христа внутрь всего происходящего. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе (Ин 12,32). Иисус Христос посредством Своего воплощения, Своей жизни и трудов в Назарете, Своей проповеди и чудес на землях Галилеи и Иудеи, Своей смерти на кресте, и посредством Своего Воскресения является Центром всего сущего и его Господом.

Пресвятая Дева Мария, Которую в страшные минуты распятия Ее Сына сопровождали святые жены, не пошла с ними, когда они отправились к гробнице, чтобы закончить процесс бальзамирования тела усопшего Иисуса. Мария Магдалина и прочие женщины были Его спутницами еще в Галилее, но они забыли, что Господь предсказывал Свое Воскресение на третий день. Пресвятая же Дева Мария знала, что Ее Сын воскреснет. Она ожидала Своего прославленного Сына в атмосфере молитвы, которой мы не можем ни представить себе, ни описать.

«Евангелия не сообщают нам о явлении воскресшего Иисуса Марии, — сказал святой Папа Иоанн Павел II в одной из своих проповедей. – Поскольку, однако, Она стояла столь близко к Кресту Своего Сына, в Его Воскресении Она также должна была участвовать особым образом». Очень древняя церковная традиция свидетельствует, что Иисус явился первым Своей Матери. Это произошло потому, что Она – первая и главная Соискупительница рода человеческого, пребывающая в совершенном единении со Своим Сыном. В данном случае, явление Воскресшего произошло без свидетелей, поскольку оно имело совершенно иные мотивы, нежели явления женщинам и ученикам. Христос должен был утешить апостолов и женщин и окончательно приобрести их для Своего дела. Пресвятая же Дева Мария, установленная Матерью примиренного с Богом рода человеческого, ни на секунду не переставала пребывать в совершенном единении с Пресвятой Троицей. Поэтому надежда на воскресение Иисуса жила в Ее сердце.

Мы не знаем, как в точности проходило явление Иисуса Своей Матери. Марии Магдалине Он явился таким образом, что в первое мгновенье она не узнала Его. К ученикам, идущим в Эммаус, Он присоединился в качестве спутника. Апостолам, собравшимся в сионской горнице, Он явился, пройдя сквозь закрытые двери. Можно представить, что Своей Матери Он явился таким образом, что Она тотчас распознала Его новое, прославленное состояние, и поняла, что отныне Он не будет жить на земле так, как это было прежде. После испытанных величайших страданий, Марию посетила безмерная радость. Станем же и мы участниками этой святой радости!

Святой Фома Аквинский ежегодно во время праздника Пасхи советовал своим студентам не забыть поздравить Пресвятую Деву Марию с Воскресением Ее Сына. Как раз это мы делаем всё Пасхальное время, произнося слова молитвы Regina caeli, которая в этот период литургического года заменяет молитву Радуйся, Мария: «Царица Небесная, радуйся! Аллилуйя! Ибо Тот, Кого Ты удостоилась носить во чреве Твоем, Аллилуйя! Воскрес из мертвых по предсказанию Своему, Аллилуйя! Моли Бога о нас, Аллилуйя! Радуйся и веселись, Дева Мария, Аллилуйя! Ибо воистину воскрес Господь, аллилуйя!». Помолимся к Ней о нашем воскресении от всякого греха и о пребывании в доверительном единении с Иисусом Христом. Примем решение пережить это пасхальное время вместе с Пресвятой Девой Марией.

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»