В МИД Израиля появился спецпосланник по связям с христианским миром

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апреля. Израильский МИД объявил о назначении специального посланника по связям с христианским миром. Эту должность занял Джордж Дик, до недавнего времени работавший послом в Азербайджане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что Дик — опытный дипломат с 18-летним стажем. Он представитель арабской христианской общины Яффы — древнего приморского города, ныне входящего в состав Тель-Авива. С юных лет Дик активно участвовал в жизни местной православной общины, а в 2018 году стал первым в истории Израиля послом-христианином.

«Данное назначение призвано углубить связи Израиля с христианскими общинами по всему миру», — подчеркнули в дипведомстве.

Комментируя это решение, глава израильского МИД Гидеон Саар подчеркнул, что его страна «придает огромное значение своим отношениям с христианским миром и своими христианскими друзьями во всем мире». «Я уверен, что Джордж, уважаемый и опытный дипломат, внесет большой вклад в углубление дружбы и укрепление связей между Государством Израиль и христианским миром», — отметил министр.

Появление в МИД Израиля спецпосланника по связям с христианским миром случилось в свете череды резонансных инцидентов, осложнивших отношения еврейского государства с христианами. Несколько дней назад большой скандал разгорелся после того, как израильский солдат разбил статую Иисуса Христа на юге Ливана, за что власти Израиля принесли извинения.

До этого, в конце марта, полицейские запретили войти в храм Гроба Господня латинскому патриарху Иерусалима кардиналу Пьербаттисте Пиццабалле, не дав ему совершить там мессу по случаю Вербного воскресенья. Свои действия стражи порядка обосновали соображениями безопасности из-за военных ограничений, действовавших в Израиле во время противостояния с Ираном. Этот инцидент вызвал возмущение всех христианских общин Святой земли и имел большой международный резонанс. В итоге израильские власти и католическое духовенство пришли к взаимопониманию и в дальнейшем богослужения в храме Гроба Господня были разрешены.