Власти Израиля не пустили Латинского Патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня

Израильская полиция не позволила Латинскому Патриарху Иерусалима кардиналу Пьербатисте Пиццабалле и хранителю Святой земли отцу Франческо Иельпо войти в храм Гроба Господня в Иерусалиме, куда они направлялись в Вербное (Пальмовое) воскресенье на Торжественную Мессу. В их совместном заявлении такая мера названа необоснованной и несоразмерной, передает ТАСС со ссылкой на портал Vatican News.

В документе осуждается отказ во въезде тем, кто «исполняет высшие обязанности в католической церкви и святых местах». «Это представляет собой серьезное отступление от основополагающих принципов разумности, свободы вероисповедания и уважения статус-кво», — говорится в заявлении.

Как отмечается, это «первый случай за столетия», когда церковным иерархам помешали совершить Мессу в храме Гроба Господня в Вербное воскресенье, отмечаемое за неделю до Пасхи, которую Римско-Католическая Церковь празднует в этом году 5 апреля. «Это серьезный прецедент, игнорирующий чувства миллиардов людей по всему миру», — подчеркивается в тексте.



(На фото — базилика Гроба Господня в Иерусалиме)