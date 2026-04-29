Настоятель бенедиктинцев Иерусалима: Святая Земля рискует превратиться в «христианский Диснейленд»

Святая Земля рискует превратиться в «христианский Диснейленд», где продолжают действовать храмы и монастыри, но нет живой христианской общины – с таким предостережением выступил настоятель монахов-бенедиктинцев в Иерусалиме аббат Никодим Шнабель.

Христианское население Святой Земли – меньше двух процентов. Если сравнивать с самыми секулярными местами в Европе – Чехией и восточной Германией – даже там христиан намного больше, сказал дон Никодим в разговоре с корреспондентом международного фонда «Помощь Церкви в нужде». Но и это крошечное меньшинство становится все меньше из-за войны, дискриминации и постоянного оттока христиан, говорит бенедиктинец.

«Нет Благовещения без Назарета, нет Рождества без Вифлеема и нет Пасхи без Иерусалима. Но парадокс очевиден – земля, где произошли самые важные события нашей веры может лишиться коренного христианского населения. Я боюсь, что Святая Земля может стать “христианским Диснейлендом” – святые места, монахи и священники останутся. Но не будет христианских семей, молодежи, не будет обычной христианской жизни», – подчеркнул дон Никодим.

По словам бенедиктинца, в последние годы в израильском обществе усилились антихристианские настроения, участились нападения на христиан на улицах, акты вандализма. Вину за это аббат возлагает на ультранационалистические политические силы, представители которых даже входят в состав израильского правительства.



Источник: «Благовест-инфо»