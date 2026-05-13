Швейцарский епископ предостерегает от духовного давления на новообращенных

Епископ Шарль Мореро обратил внимание на опасность духовного манипулирования новообращенными и призвал к уважению их индивидуального пути внутри католической общины.

В своем майском обращении «Слово епископа» ординарий епархии Лозанны, Женевы и Фрибура затронул парадоксальную ситуацию: на фоне общей секуляризации в Швейцарии растет число людей, сознательно желающих креститься или пройти конфирмацию.

Иерарх называет этот процесс радостным явлением, но в то же время видит в нем вызов для всей Церкви. Многие новообращенные приходят с весьма фрагментарными знаниями о христианстве, не говорят на религиозном языке и не всегда способны вписать отдельные аспекты доктрины в целостную картину мира.

Новичкам не следует чувствовать себя жертвами духовной изоляции или идеологического давления.

Как отмечает немецкое католическое информационное агентство KNA, именно эта уязвимость новообращенных беспокоит епископа. Монс. Мореро предостерегает пастырей и катехизаторов от попыток чрезмерного духовного контроля или навязывания веры в форме жестких, закрытых структур. По его словам, очень важно, чтобы новообращенные католики в будущем не могли сказать, что они «пришли в секту».

Епископ подчеркивает, что Церковь не имеет права предлагать людям, ищущим Бога, «готовые формулы», не оставляющие места для размышления. Вместо этого необходимо провозглашать Евангелие таким образом, чтобы каждый человек мог понять его через призму своего собственного жизненного опыта и присоединиться к общине по собственной свободной воле.

Истинное достоинство верующего – это уважение к свободе и уникальности судьбы каждого человека.

Архипастырь настаивает на том, что личное сопровождение должно оставаться приоритетом. Вера не может быть механическим усвоением информации. Швейцарский епископ считает, что ключ к здоровому сообществу — это сочетание основательного образования с глубоким уважением к правам личности, что позволяет Церкви оставаться открытым пространством для общения, а не герметичной группой с признаками сектантства.



По материалам Vatican News