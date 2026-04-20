МИД Израиля извинился перед христианами за поврежденную военным ЦАХАЛ статую Иисуса

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал позорными действия одного из солдат израильской армии (ЦАХАЛ), повредившего статую Иисуса Христа на юге Ливана, и от имени еврейского государства принес извинения всем христианам.

«Повреждение христианского религиозного символа солдатом ЦАХАЛ на юге Ливана — это тяжкое и позорное деяние. <…> Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям. Израиль — страна, которая уважает религии и их священные символы, а также поддерживает терпимость и взаимное уважение между конфессиями. Мы приносим извинения за этот инцидент каждому христианину, чьи чувства были задеты», — написал Саар в X.

Ранее ливанские СМИ опубликовали фото, на котором израильский военный ломает статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана. В официальном заявлении ЦАХАЛ командование подтвердило, что запечатленный на фото человек действительно является израильским военнослужащим. Армия начала внутреннее расследование в связи с инцидентом и пообещала привлечь к ответственности виновных.



