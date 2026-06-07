7 июня. Пресвятые Тело и Кровь Христа. Торжество

Торжество Пресвятых Тела и Крови Христа, называемое еще праздником Божия Тела, известно с XIII века. Впервые его начали праздновать в епархии Льежа, а Папа Урбан IV в 1264 г. придал ему общецерковный статус. Цель празднования – прославить реальное присутствие Христа в Пресвятых Дарах, а его содержанием, по мысли Урбана IV, должно было стать народное ликование, выраженное в песнопениях, молитвах и процессиях. По просьбе Папы святой Фома Аквинский в 1264 г. составил для этого праздника два чинопоследования Литургии Часов. На протяжении многих веков народное благочестие питалось текстами этих богослужений. Процессия с Дарами по улицам города служит свидетельством веры и любви христианского народа к своему Господу, проходящему по нашим населенным пунктам, как некогда по селениям Палестины. Обычай совершать процессию возник одновременно с установлением праздника.

Lauda, Sion, salvatorem… Славь, Сион, Спасителя, славь Царя и Пастыря гласом песнопения . Ныне мы отмечаем великое торжество, почитая тайну Пресвятой Евхаристии. Здесь сходятся воедино высокая литургическая традиция и народное благочестие, которое не испытывает недостатка ярких изобразительных средств, воспевая Любовь превыше всякой любви. Святой Фома Аквинский сочинил по этому случаю превосходные богослужебные тексты, включая гимны Часослова. Так возблагодарим же от всего сердца Господа, пожелавшего навсегда остаться с нами. Принесем Ему наши пожертвования, принесем и нашу радость, ведь Он так близок нам! Adoro, Te, devote, latens Deitas… – Боже сокровенный, славлю я Тебя, — повторяем мы в тишине наших сердец.

Молясь перед Святыми Дарами, мы можем медленно и с любовью произносить: plagas sicut Thomas, non intueor… Как Фома я раны не исследую, но Тебя, Господь мой, исповедую. Дай мне в этой вере до конца пребыть, дай надежду, Боже, дай Тебя любить.

Вера в реальное присутствие Христа в Святых Дарах способствовала становлению так называемого евхаристического благочестия, в центре которого – почитание Христа Евхаристического вне святой Мессы. В первые века христианства в церквях хранились освященные Дары для причащения больных и узников, содержащихся под стражей за исповедание веры во Христа. Позднее вера и любовь верных воспламенялись, благодаря общинному и частному почитанию Даров. Таким образом Тело Христово стало предметом трепетного поклонения и превратилось в центр популярнейшего религиозного культа. Следы этого культа можно обнаружить уже в седой древности. Так постепенно дошло и до установления нынешнего праздника.

Наш Бог и Господь живет в дарохранительнице. Если же в дарохранительнице живет Христос, то и наше благочестие, и наша любовь должны проявляться, прежде всего, у дарохранительницы. Мы почитаем Христа Евхаристического процессиями, специальными молитвами и коленопреклонением – этим выразительным актом веры и прославления… В одном из своих обращений к народу Божию святой Папа Иоанн Павел II отмечал: «Среди благочестивых обычаев и религиозных обрядов достоин особого внимания праздник Божьего Тела, когда происходит всенародное почитание Христа, скрытого под Евхаристическими видами (…). Церковь и весь мир весьма нуждаются в культе Евхаристии. Иисус встречает нас в этом Таинстве Любви. Так не пожалеем же времени на молитву перед Дарами, на их созерцание, исполненное веры и готовности принести удовлетворение за все грехи и провинности мира». Так пусть же ни на секунду не прекращается наше преклонение! Мы призваны наполнить весь сегодняшний день актами веры и любви к Иисусу Евхаристическому.

Мы сопроводим Иисуса в процессии, поступая подобно Его земным современникам, следовавшим за Ним, куда бы Он ни пошел, и доверительно сообщавшим Ему обо всех своих нуждах и проблемах. Мы очень счастливы, имея возможность быть с нашим Господом. Увидев Его, перемещающегося в дароносице по улицам нашего города или селения, мы не будем скупиться на проявление наших чувств и дадим Ему понять, сколь много Он для нас значит. «Поклоняйтесь Ему с почтением и ревностью; возобновляйте в Его присутствии искренний дар вашей любви; говорите Ему без страха, что вы Его любите; благодарите Его неустанно за это повседневное свидетельство милосердия, столь полное любви ко всем людям; растите в себе желание приблизиться к алтарю и причаститься с верой. Я восхищаюсь этой тайной Любви: из моего бедного сердца Господь хочет сделать Свой трон, чтобы быть со мною всегда, если я сам не удалюсь от Него», — пишет один из духовных авторов XX века. И никогда не будем забывать, что Христу гораздо уютнее на престоле наших сердец, нежели в самой прекрасной из дароносиц.

Ф. Карвахал «В общении с Богом»